В Одессе умыли зеленкой женщину-торговку
Фотографию с разместили в местном Telegram-канале "Х_Одесса", передает Politeka.net.
Как рассказали очевидцы, инцидент произошел в четверг, 20 августа, на известном стихийном рынке «Дорожка» на поселке Котовского.
По их словам, торговка отказалась платить по таксе и за это ее решили наказать.
«На Бочарова все строго, торгуешь на тротуаре и не платишь 50 гривен дань — умываешься зеленкой», - рассказали свидетели инцидента.
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Ранее мы сообщали, в Одессе собираются наказать любителя советской символики за распространения запрещенных материалов в соцсетях.
В частности, Приморский суд по ходатайству СБУ поместил под домашний арест одессита, разместившего на своей страничке в Facebook герб СССР, а также изображения серпа, молота и пятиконечной звезды и портрет некоего коммунистического деятеля.
В ходе обысков по месту жительства у любителя СССР был найден компьютер, с помощью которого он заходил в интернет.
В СБУ отмечают, что его действия попадают под ст. 436-1 «Распространение коммунистической символики». Так как данную публикацию могло посмотреть неограниченное количество пользователей сети.
Теперь подозреваемого посадили под домашний арест и за свои выходки он может схлопотать срок от двух до пяти лет тюрьмы.
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