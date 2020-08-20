В Одессе умыли зеленкой женщину-торговку

Фотографию с разместили в местном Telegram-канале "Х_Одесса", передает Politeka.net.

Как рассказали очевидцы, инцидент произошел в четверг, 20 августа, на известном стихийном рынке «Дорожка» на поселке Котовского.

По их словам, торговка отказалась платить по таксе и за это ее решили наказать.

«На Бочарова все строго, торгуешь на тротуаре и не платишь 50 гривен дань — умываешься зеленкой», - рассказали свидетели инцидента.

Ранее мы сообщали, в Одессе собираются наказать любителя советской символики за распространения запрещенных материалов в соцсетях.

В частности, Приморский суд по ходатайству СБУ поместил под домашний арест одессита, разместившего на своей страничке в Facebook герб СССР, а также изображения серпа, молота и пятиконечной звезды и портрет некоего коммунистического деятеля.

В ходе обысков по месту жительства у любителя СССР был найден компьютер, с помощью которого он заходил в интернет.

В СБУ отмечают, что его действия попадают под ст. 436-1 «Распространение коммунистической символики». Так как данную публикацию могло посмотреть неограниченное количество пользователей сети.

Теперь подозреваемого посадили под домашний арест и за свои выходки он может схлопотать срок от двух до пяти лет тюрьмы.

Напомним, агрессивный подросток напал на охранника в одесском супермаркете, видео:" Пошел вон, быдло"

Как сообщала Politeka, в Одессе толпа устроила самосуд над водителем, видео слили в сеть: "сбил мать с детьми"

Также Politeka писала, что жизнь 13-летней девочки внезапно оборвалась под Одессой: "Играла с другими детьми"