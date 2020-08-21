Яма глубиной в два метра

В Одессе на Таирова произошло ЧП - из-за прорыва водопроводной трубы вымыло яму с человеческий рост

Видео, которое сняли очевидцы происшествия, облетело сеть, передает Politeka.net (чтобы просмотреть-доскролльте до конца)

Авария случилась вечером, в четверг, 21 августа, на улице Королева. В результате прорыва на проезжей части появилась огромная воронка, в которую въехал автомобиль.

"Королева, напротив МРЭО, прорвало что-то, и за 30 минут вымыло яму в рост человека, одна машина уже нырнула", - рассказали свидетели случившегося.

А тем временем жаркую пятницу обещают синоптики жителям Одессы.

Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, 21 августа над городом не будет ни одного облачка. Без осадков.

Утром температура воздуха составит от 20 до 27°С тепла, а уже ближе к обеду отметка на термометре поднимется до +32 +33°С.

Ветер прогнозируют северо-западный со скоростью 7-12 метров в секунду.

Температура морской воды составит 22-23°С.

Ранее мы сообщали, отдыхающим рекомендуют воздержаться от купания на четырех пляжах Одессы.

Пробы морской воды эксперты Держспоживслужби отобрали с 6 по 13 августа во всех определенных контрольных точках Одессы. На этот раз результаты оказались не утешительными.

Так, в Одессе нельзя купаться на пляжах "Дельфин", "Отрада", 16 станция Большого Фонтана и 13 станция Большого Фонтана. Здесь по санитарно-микробиологическим показателям вода не соответствуют гигиеническим нормам.

Также Politeka писала, что синоптики предупредили одесситов о большой опасности 21 августа: точный прогноз