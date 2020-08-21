В Одессе на Таирова произошло ЧП - из-за прорыва водопроводной трубы вымыло яму с человеческий рост
Видео, которое сняли очевидцы происшествия, облетело сеть, передает Politeka.net (чтобы просмотреть-доскролльте до конца)
Авария случилась вечером, в четверг, 21 августа, на улице Королева. В результате прорыва на проезжей части появилась огромная воронка, в которую въехал автомобиль.
"Королева, напротив МРЭО, прорвало что-то, и за 30 минут вымыло яму в рост человека, одна машина уже нырнула", - рассказали свидетели случившегося.
«Пошлячек»: Тарзан в одних трусах задрал ногу и поиграл бицепсами, Наташа Королева оценила
Эффектная Вера Брежнева ошарашила новым образом, копия Нади Мейхер: "Ловите нашу..."
Выяснилось, как через 10 лет будет выглядеть дочь Аллы Пугачевой и Галкина: "Живая кукла Барби!"
Пышногрудая "невеста" Харламова с огромным декольте заставила мужчин затаить дыхание: "Можно потрогать?"
А тем временем жаркую пятницу обещают синоптики жителям Одессы.
Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, 21 августа над городом не будет ни одного облачка. Без осадков.
Утром температура воздуха составит от 20 до 27°С тепла, а уже ближе к обеду отметка на термометре поднимется до +32 +33°С.
Ветер прогнозируют северо-западный со скоростью 7-12 метров в секунду.
Температура морской воды составит 22-23°С.
Ранее мы сообщали, отдыхающим рекомендуют воздержаться от купания на четырех пляжах Одессы.
Пробы морской воды эксперты Держспоживслужби отобрали с 6 по 13 августа во всех определенных контрольных точках Одессы. На этот раз результаты оказались не утешительными.
Так, в Одессе нельзя купаться на пляжах "Дельфин", "Отрада", 16 станция Большого Фонтана и 13 станция Большого Фонтана. Здесь по санитарно-микробиологическим показателям вода не соответствуют гигиеническим нормам.
Напомнить, ливень с градом обрушился на Одесскую область, улицы ушли под воду: кадры непогоды
Также Politeka писала, что синоптики предупредили одесситов о большой опасности 21 августа: точный прогноз