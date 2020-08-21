По Одессе прокатилась волна автоподжогов
Автомобили горят в разных районах города и как стало известно, этой ночью произошло очередное ЧП. Кадрами поделились очевидцы в местных пабликах, передает Politeka.net
Так, посреди ночи в 02:47 в Службу спасения «101» поступило сигнал, что на улице Фонтанская дорога во дворе жилого комплекса пылает автомобиль, сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.
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Приехавшие на место спасатели увидели, что загорелись два припаркованных автомобиля. Они ликвидировали пожар на площади 10 кв. м.
Огнем оказались повреждены салоны, моторный и багажный отсеки автомобилей. Погибших и пострадавших нет.
Причина пожара на убытки устанавливаются.
В ведомстве рассказали, что 18 августа в 02:49 в Службу «101» поступил сигнал о том, что в Одессе на ул. Небесной сотни, дом 3/а загорелся автомобиль.
По прибытию на место вызова спасателей установлено, что загорелся автомобиль «KIA CEED». Пожар локализовали в 02:55 и в 02:56 ликвидировали. Огнем повреждено моторный отсек и салон автомобиля на площади 5 кв. метров.
Причина пожара устанавливается, погибших и пострадавших нет. Для тушения привлекались 2 единицы пожарной техники и 11 человек личного состава.
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