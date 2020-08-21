По Одессе прокатилась волна автоподжогов

Автомобили горят в разных районах города и как стало известно, этой ночью произошло очередное ЧП. Кадрами поделились очевидцы в местных пабликах, передает Politeka.net

Так, посреди ночи в 02:47 в Службу спасения «101» поступило сигнал, что на улице Фонтанская дорога во дворе жилого комплекса пылает автомобиль, сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

Приехавшие на место спасатели увидели, что загорелись два припаркованных автомобиля. Они ликвидировали пожар на площади 10 кв. м.

Огнем оказались повреждены салоны, моторный и багажный отсеки автомобилей. Погибших и пострадавших нет.

Причина пожара на убытки устанавливаются.

Gepostet von Саша Юрченко am Donnerstag, 20. August 2020

В ведомстве рассказали, что 18 августа в 02:49 в Службу «101» поступил сигнал о том, что в Одессе на ул. Небесной сотни, дом 3/а загорелся автомобиль.

По прибытию на место вызова спасателей установлено, что загорелся автомобиль «KIA CEED». Пожар локализовали в 02:55 и в 02:56 ликвидировали. Огнем повреждено моторный отсек и салон автомобиля на площади 5 кв. метров.

Причина пожара устанавливается, погибших и пострадавших нет. Для тушения привлекались 2 единицы пожарной техники и 11 человек личного состава.

Напомним, что ЧП в многоэтажке Одессы: началась срочная эвакуация, видео

А еще Politeka писала, что огненное ЧП на базе отдыха в Затоке напугало отдыхающих, видео: "слышны взрывы"

Также Politeka сообщала, что на одесситов открыли охоту прямо на пляже: "пока заходят в море"