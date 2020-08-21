В курортной части Одессы – Аркадии погиб молодой мужчина
Он сорвался с обрыва, упал на камни и скончался от полученных травм на месте. Несчастный инцидент случился около 4 часов утра недалеко от лестницы "Арарат" в Аркадии. Фотоснимки обнародовали в местном телеграм-канале очевидцы, передает Politeka.net
По их словам, погибшему было 26 лет.
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Нужно сказать, что это не первый случай на этом злосчастном месте. Месяц назад с этого же обрыва сорвался и погиб 12-летний мальчик, который убегал от охранников.
Подросток также упал на камни и умер от полученных травм.
«По предварительным данным, несовершеннолетний был на пляже со своим другом. Детей без сопровождения взрослых увидел охранник одного из заведений. Мужчина начал вызывать полицию, а мальчик, услышав это, начал убегать, не рассчитал расстояние и упал с обрыва», — рассказали в полиции.
До этого мы сообщали, в Одесской области при странных обстоятельствах умерла девочка-подросток.
О трагедии, которая разыгралась 19 августа в городе Белгород-Днестровском рассказали в местной полиции.
По предварительной информации, 13-летняя девочка играла во дворе недалеко от дома с другими детьми. В какой-то момент ребенку стало плохо, соседи вызвали "скорую".
Медики госпитализировали девочку в больницу, но там, к сожалению, не смогли ей помочь. Вскоре она умерла. Родителям уже сообщили о случившемся.
Напомним, агрессивный подросток напал на охранника в одесском супермаркете, видео:" Пошел вон, быдло"
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