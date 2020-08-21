В Одесе разоблачили аферистку, которая придумала хитрую махинацию с товарами в супермаркетах

Как пишет Politeka.net, инцидент имел место в одесском гипермаркете на улице Киевское шоссе. ОБ этом рассказали в пресс-службе областного ГУНП.

Женщина подменила цены на детских товарах и пыталась оплатить на кассе дешевый товар. Сумма ущерба составила 1100 гривен. О краже сообщила продавщица и вызвала охрану магазина.

34-летнюю злоумышленницу задержали и передали в руки полиции. По данному факту заведено уголовное дело и сейчас полиция проверяет причастность мошенницы к подобного рода преступлениям.

До этого мы сообщали, в Одессе умыли зеленкой женщину-торговку.

Фотографию с разместили в местном Telegram-канале.

Как рассказали очевидцы, инцидент произошел в четверг, 20 августа, на известном стихийном рынке «Дорожка» на поселке Котовского.

По их словам, торговка отказалась платить по таксе и за это ее решили наказать.

«На Бочарова все строго, торгуешь на тротуаре и не платишь 50 гривен дань — умываешься зеленкой», - рассказали свидетели инцидента.

Также мы сообщали, в одесских маршрутках орудует банда, которая оставляет пассажиров без телефонов.

По словам свидетелей, группа в составе троих мужчин зашла в маршрутку на остановке «Пироговская».

«Один из них попытался вытащить у девушки телефон, но она вовремя это заметила и громко попросила вернуть ей смартфон. Воришка бросил его на пол и уверил, что устройство само выпало. После этого вся «банда» вышла возле клуба «Палладиум», а на остановку позже пожилой мужчина заметил, что без телефона уже остался он», - поделились увиденным очевидцы.

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