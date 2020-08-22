Какой будет температура?

Синоптики рассказали о погоде в Одессе на долгожданных праздничных выходных

Как пишет Politeka.net, прогноз погоды обнародовали в Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Согласно данным метеорологов, в субботу, 22 августа ясная погода в Одессе может к вечеру смениться на пасмурную. Без существенных осадков. Ветер северный, 9-14 метров в секунду. Температура ночью составит +19+21 градусов, днем ​​28-30 градусов.

По области синоптики обещают переменную облачность. Без существенных осадков.

Ветер северный, 9-14 метров за секунду.

Температура ночью 17-22 градусов, днем достигнет +32 .

На автодорогах области видимость хорошая.

В воскресенье, 23 августа, в Одессе на небе не будет ни облачка. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура ночью 15-20 градусов тепла, днем ​​26-31 градусов.

В понедельник, 24 августа, в Одессе ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду.

Температура ночью 15-20 градусов тепла, днем 26-31.

Добавим, что чуть ранее стало известно, какие одесские пляжи попали в черный список.

Новые пробы морской воды были отобраны на всех городских пляжах Одессы, а также в городе Южный, селе Сычавка и селе Вапнярка Лиманского района, села Грибовка и села Каролино-Бугаз Овидиопольского района.

Отмечается, что специалистами МОЗ было отобрано и исследовано 64 пробы морской воды по микробиологическим показателям и 6 проб — по химическим.

Как выяснилось, 14 проб морской воды не соответствуют нормам.

Так, в Одессе по-прежнему нельзя купаться на пляже "Дельфин", 13 и 16 станции Большого Фонтана, и "Отраде".

В связи с этим, МОЗ требует установить таблички о запрете купания на этих пляжах до получения результатов повторных проб.

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