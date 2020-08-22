В Одесской области в пруду обнаружили тело ребенка, который пошел в магазин и пропал

Жуткая трагедия случилась в селе Старая Царичанка Белгород-Днестровского района.

Балы информация, что 8-летний Андрей Чабан пропал вечером 20 августа. Мальчик ушел в магазин около 17 часов и не вернулся. Он был объявлен в розыск. Об этом передает Politeka, со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

На следующий день, 21 августа, в 13:30 в службу спасения" 101 "поступило сообщение о том, что на берегу местного пруда нашли обувь ребенка. Водолазы весь день искали пропавшего, но поиски не привели к успеху.

Только сегодня, 22 августа, рано утром местные жители обнаружили тело погибшего мальчика. На данный момент устанавливаются обстоятельства смерти.

До этого мы сообщали, что в Одесской области при странных обстоятельствах умерла девочка-подросток.

О трагедии, которая разыгралась 19 августа в городе Белгород-Днестровском рассказали в местной полиции.

По предварительной информации, 13-летняя девочка играла во дворе недалеко от дома с другими детьми. В какой-то момент ребенку стало плохо, соседи вызвали "скорую".

Медики госпитализировали девочку в больницу, но там, к сожалению, не смогли ей помочь. Вскоре она умерла. Родителям уже сообщили о случившемся.

Напомним, агрессивный подросток напал на охранника в одесском супермаркете, видео:" Пошел вон, быдло"

Как сообщала Politeka, в Одессе толпа устроила самосуд над водителем, видео слили в сеть: "сбил мать с детьми"

Также Politeka писала, что жизнь 13-летней девочки внезапно оборвалась под Одессой: "Играла с другими детьми"