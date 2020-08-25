Была у бабушка

Юная жительница Одесской области исчезла при странных обстоятельства, родственники обратились в полицию

Как передает Politeka.net, подробности пропажи несовершеннолетней рассказали в пресс-службе регионального ГУНП в Лиманской районе.

Как стало известно, 13-летняя Маргарита Гильберг, 24 августа, около 15:00 вышла из дома своей бабушки, которая проживает в садовом товариществе «Степовое», и до сих пор о ней нет никаких вестей.

Приметы девочки : рост около 164 см, длинные темные волосы, глаза зеленые. Носит черные очки.

Была одета в фиолетовое платье.

«Всех, кто что-либо знает о том, где может находиться пропавшая девочка, просят сообщить в Лиманский ОП по телефонам: (048) 779-42-75, (048-55)-9-10-84 или на спецлинию «102», - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, на прошлой неделе на территории Одесской области пропали 24 ребенка .

Именно столько заявлений о пропажах несовершеннолетних было подано в правоохранительные органы за период с 10 по 16 августа текущего года.

В полиции отметили, что все они были найдены и возвращены родителям.

Кроме того, на прошлой неделе 23 родителя были привлечены к административной ответственности за невыполнение своих обязанностей.

Также за этот период с участием несовершеннолетних совершено 8 преступлений. 18 детей стали жертвами несчастных случаев.

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