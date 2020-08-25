В сети красноречиво продемонстоировали, как местные власти провели комплексный ремонт жилищного фонда в Одессе

Соответствующее видео обнародовали очевидцы в телеграм-канале Хydessa, пишет Politeka.net (чтобы просмотреть – доскролльте страницу до конца)

На улицей Сегедской красуется бигборд, который гласит, что власти Одессы провели комплексный ремонт жилищного фонда. На плакате показан отремонтированный подъезд одной из многоэтажек.

Но очевидцы показали, что на самом деле творится в одесских парадных.

Далеко ходит не нужно. Стоит сделать пару шагов от пафосного бигборда и зайти в первый попавшийся подъезд пятиэтажного дома на улице Сегедской.

На кадрах видны обшарпанные стены, кое-как замазанные шпаклевкой, ветхие двери, старые лестницы - всюду царит антисанитария и бардак.

«Мы можем в любую парадную зайти и увидеть неплохой комплексный ремонт. Хорошо работают», - иронизируют одесситы.

Ранее мы писали, что четыре одесских пляжа попали в черный список.

Новые пробы морской воды были отобраны на всех городских пляжах Одессы, а также в городе Южный, селе Сычавка и селе Вапнярка Лиманского района, села Грибовка и села Каролино-Бугаз Овидиопольского района.

Как выяснилось, 14 проб морской воды не соответствуют нормам.

Так, в Одессе по-прежнему нельзя купаться на пляже "Дельфин", 13 и 16 станции Большого Фонтана, и "Отраде".

Ремонт по-одесски Gepostet von Саша Юрченко am Dienstag, 25. August 2020

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