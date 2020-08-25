На одно из популярных украинских курортов дельфины подплыли прямо к отдыхающим

Соответствующее видео обнародовали очевидцы в соцсетях, пишет Politeka.net (чтобы просмотреть – доскролльте страницу до конца)

Они указали, что невероятное зрелище замечено на пляже в Бердянске, что на Азовском море.

На кадрах можно увидеть несколько дельфинов, которые не боясь людей, подплыли к самому берегу и устроили настоящие игры с отдыхающими.

«Они вернулись», - подписала кадры Юлия Шелкопляс.

Пользователи сети принялись с восторгом комментировать игры с морскими животными.

«Они ещё не подходили так близко.», «Чётко когда дельфины рядом купаются», «Класс» , «Круто», - пишут люди.

Однако среди множества положительных отзывов некоторые комментаторы поставили под сомнение что видео снято на Азовском море, они предположили, что скорее всего дельфины играли в Черном море.

Ранее мы писали, что четыре одесских пляжа попали в черный список.

Новые пробы морской воды были отобраны на всех городских пляжах Одессы, а также в городе Южный, селе Сычавка и селе Вапнярка Лиманского района, села Грибовка и села Каролино-Бугаз Овидиопольского района.

Как выяснилось, 14 проб морской воды не соответствуют нормам.

Так, в Одессе по-прежнему нельзя купаться на пляже "Дельфин", 13 и 16 станции Большого Фонтана, и "Отраде".

Они вернулись! 💙 Gepostet von Юлия Шелкопляс am Samstag, 22. August 2020

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