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Полиция сообщила о массовом исчезновении детей на Одесчине
Как передает Politeka.net, 39 заявлений о пропажах несовершеннолетних было подано в правоохранительные органы за период с 23 по 16 августа текущего года, сообщает пресс-служба регионального ГУНП.
В полиции отметили, что все они были найдены и возвращены родителям.
С 17 по 23 августа тридцать два человека были привлечены к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей.
Кроме того, на прошлой неделе 32 человека были привлечены к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей.
Два человека оштрафовали за домашнее насилие.
Также за этот период с участием несовершеннолетних совершено 6 преступлений. 20 детей стали жертвами несчастных случаев.
До этого мы писали, что юная жительница Одесской области исчезла при странных обстоятельства.
Как стало известно, 13-летняя Маргарита Гильберг, 24 августа, около 15:00 вышла из дома своей бабушки, которая проживает в садовом товариществе «Степовое», и до сих пор о ней нет никаких вестей.
Приметы девочки : рост около 164 см, длинные темные волосы, глаза зеленые. Носит черные очки.
Была одета в фиолетовое платье.
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