Что о них известно

Полиция сообщила о массовом исчезновении детей на Одесчине

Как передает Politeka.net, 39 заявлений о пропажах несовершеннолетних было подано в правоохранительные органы за период с 23 по 16 августа текущего года, сообщает пресс-служба регионального ГУНП.

В полиции отметили, что все они были найдены и возвращены родителям.

С 17 по 23 августа тридцать два человека были привлечены к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей.

Кроме того, на прошлой неделе 32 человека были привлечены к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей.

Два человека оштрафовали за домашнее насилие.

Также за этот период с участием несовершеннолетних совершено 6 преступлений. 20 детей стали жертвами несчастных случаев.

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Как стало известно, 13-летняя Маргарита Гильберг, 24 августа, около 15:00 вышла из дома своей бабушки, которая проживает в садовом товариществе «Степовое», и до сих пор о ней нет никаких вестей.

Приметы девочки : рост около 164 см, длинные темные волосы, глаза зеленые. Носит черные очки.

Была одета в фиолетовое платье.

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