В больнице находятся 55 пациентов, из них 44 с пневмонией

В Одесской области медики забили тревогу из-за переполненных больниц зараженными китайской инфекцией

Так, заведующая инфекционным отделением Измаильской районной больницы Анна Николаева призналась, что количество больных COVID-19 уже превышает возможности медучреждения, пишет " Думская ".

По ее словам, больница функционирует как сортировочный пункт для пациентов с подозрением на вирус.

«Возможности отделения не безграничны: рассчитано оно всего на 70 койко-мест: сорок взрослых и тридцать детских. А на сегодняшний день здесь находятся 55 пациентов, из них 44 с пневмонией, то есть количество больных уже превышает возможности больницы», - рассказала она.

Хуже всего то, как утверждает заведующая, по всем правилам пациентов с подозрением на COVID следует класть по одному в боксе — до тех пор, пока не будут получены результаты ПЦР. В противном случае высок риск заражения соседей по палате. Но из-за наплыва поступающих такой возможности нет.

Анна Николаева недоумевает, как можно было назначить больницу со столь ограниченным количеством койко-мест опорной для всей Бессарабии. Она направила несколько докладных в областной департамент здравоохранения. В результате в Измаил приехали представители ведомства и пояснили, что в самом начале подготовки к борьбе с эпидемией COVID-19 кто-то из вышестоящих чиновников подал в Минздрав информацию о том, что инфекционное отделение Измаильской ЦРБ готово принять 130 пациентов.

Также медик обратила внимание, что практически ненужными оказались аппараты искусственной вентиляции легких, которыми больницы так активно запасались в начале эпидемии.

Сейчас востребованы кислородные точки и кислородные концентраты. В Измаильской "инфекционке" их в необходимом количестве нет: имеется всего 11 кислородных точек и семь кислородных концентраторов. В результате больные иной раз вынуждены делиться аппаратами друг с другом.

«За июль мы приняли 174 пациента с пневмонией, и 79 из них оказались зараженными коронавирусом. В августе этот показатель будет еще больше. Наш медперсонал едва выдерживает, не хватает медсестер, дежурных врачей. Мы все на пределе», - рассказала медик.

Ранее мы сообщали, что вторая волна эпидемии китайского вируса привела к тому, что в Одесской области расширили список опорных больниц для инфицированных.

В частности, в список больниц, где будут принимать пациентов, заболевших коронавирусом, пополнили Арцизская центральная районная больница, Белгород-Днестровская центральная райбольница, Раздельнянская райбольница, а также Одесская горбольница №5 и 3-я детская больниц.

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