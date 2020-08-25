Как люди могут так?

В Одессе водитель автобуса, который предоставляет ритуальные услуги, украл кошелек у покойника

О возмутительный инциденте рассказали очевидцы в одном из телеграм-каналов, обнародовав видео в придачу, передает Politeka.net (чтобы просмотреть – доскролльте страницу до конца)

«Водитель автобуса «похоронного бюро» украл кошелек у покойника, вначале морозился, а когда ситуация стала критической отдал. Как вообще люди могут быть такими уродами?», - рассказали очевидцы.

На кадрах видно, как мужчину –водителя обыскивает полиция и в результате находит у него бумажник.

Ранее мы сообщали, в одесских маршрутках орудует банда, которая оставляет пассажиров без телефонов.

Один из случаев произошел на глазах очевидцев.

Инцидент имел место утром, 18 августа, в городской маршрутке №242.

По словам свидетелей, группа в составе троих мужчин зашла в маршрутку на остановке «Пироговская».

«Один из них попытался вытащить у девушки телефон, но она вовремя это заметила и громко попросила вернуть ей смартфон. Воришка бросил его на пол и уверил, что устройство само выпало. После этого вся «банда» вышла возле клуба «Палладиум», а на остановку позже пожилой мужчина заметил, что без телефона уже остался он», - поделились увиденным очевидцы.

В результате пенсионер попросил остановить маршрутку и бросился догонять злоумышленников.

Других пассажиров предостерегли быть начеку.

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