На окраине города Черноморска, что под Одессой, обнаружена стихийная мусорная свалка

О вопиющей ситуации рассказала местная жительница в соцсетях, передает Politeka.net

Девушка разместила фотографии безобразия и сообщила, что кучи мусора замечены в районе 13 микрорайона Черноморска, за домами 18 и 20 по улице Парусной. Мусор местные жители выбрасывают вдоль неасфальтированных дорог на полях, что граничат с городом.

«Решила я значит, что понедельник наконец-то тот самый наступил, и буду я приниматься за спорт! Буду ходить по утрам в быстром темпе вдоль поля, которое у меня под домом в 13 микрорайоне... То рассветы встречаю с мусором, то кардио занятия начала, и так же с мусором. Но тут масштаб ужасает!!!! Тут и миллиона гривен будет мало, чтобы все убрать», - пишет Ольга Волык в соцсетях.

Ранее мы сообщали, в Одессе женщина сняла квартиру и превратила ее в настоящую свалку.

О том, что произошло с арендованной квартирой с хорошим ремонтом, показали в телеграм-канале.

В публикаций отмечается, что , люди сдали квартиру на год продавщице с «Привоза», однако через время женщина куда-то пропала и перестала выходить на связь.

"Хозяева решили наведаться в свою квартиру и проверить, как там обстоят дела, результат на видео", – говорится в описании.

Напомним, что туристы покидают дома и спешат в Одессу: в сети показали, что творится на въезде в город, видео

А еще Politeka писала, что отдыхающих напугали огромные медузы на пляжах Одессы, видео

Также Politeka сообщала, что новая напасть на пляжах Одессы, сделано важное заявление: где запрещено купаться