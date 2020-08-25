В центре Одессы прямо посреди дороги провалился асфальт, причем дважды на одной улице
Первый провал образовался на прошлой неделе на улице Бунина возле недавно отреставрированного исторического памятника - моста Коцебу, сообщают местные СМИ.
Примечательно, что работники коммунальных служб оградили глубокую дыру и больше не предпринимают никаких мер. Автомобили с трудом объезжают преграду, но тут их ждет еще один сюрприз— новый провал, в этот раз напротив Одесской филармонии. Его также оградили.
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Ранее мы сообщали, в центре Одессы на дороге провалилась бетономешалка.
ЧП произошло в пятницу, 7 августа, на Деволановском спуске.
Автомобиль провалился задним правым колесом, которое буквально ушло под зесмлю. Под ним - яма, глубиной примерно два метра. Из нее шел пар, по всей видимости, внизу проходит коллектор.
Водитель с помощью работников пытался вытянуть машину, однако безрезультатно.
На месте происшествия также замечена патрульная полиция.
По словаам очевидцев, в результате происшествия никто не пострадал. У машины повреждена задняя ось.
Обратим внимание, что коллектор на Деволановском спуске давно находится в аварийном состоянии. Из-за этого во время ливней затапливает спуск, а вместе с ним и Таможенную площадь. Дыры в мостовой уходящие в коллектор зияют на спуске уже не первый год.
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