Немало шума наделал инцидент, который произошел с подростками в центре Одессы
Так, 26 августа в Стамбульском парке на компанию несовершеннолетних, которые отмечали день рождения, набросилась банда в черных одеждах.
Они распылили им в лицо слезоточивый газ и облили их зеленкой. Молодчики также разбили гитару, после чего скрылись с места инцидента. Видео с хулиганскими действиями обнародовали местные телеграм-каналы, передает Politeka.net (чтобы просмотреть – доскролльте до конца)
Жертвами нападавших оказались подростки, 17-летний парень и семь девушек 15, 16 и 17 лет. Неравнодушные ребята, которые отдыхали в том же парке, попытались догнать обидчиков, но им не удалось.
Звезда Victoria’s Secret пленила размером «дынек» в платье без белья: «Ярче, чем золото»
"Филькина доча": подросшая дочь Стоцкой ошеломила схожестью с Киркоровым
Раздетая звезда фильмов «Квартал 95» пошалила в постели, едва прикрыв прелести подушкой: «Что за тигрица!»
Украинцы получат десять пенсий за раз, ПФУ озвучил детали закона: "На день достижения пенсионного возраста..."
«Был день рождения моей подруги, ей исполнялось 17. В течение минуты трое (на видео видно, что их было больше) ребят на вид лет 18-25 вбежали в беседку, начали распылять перцовый баллончик и обливать нас зеленкой», — рассказала одна из пострадавших.
Еще один потерпевший подросток добавил, что агрессорам не понравились прически у него и его друзей.
"Когда просто сидишь в беседке с компанией, отмечаешь чей-то день рождения, играешь на гитаре, беседуешь, как раз сзади появляются некие, которые за особенности в прическах, в каких-то еще аспектах начинают находить что-то неестественное и нападать», - признался он.
Тем временем в полиции уже прокомментировали инцидент сообщив, что приступили к поискам обидчиков.
«Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, — рассказали в пресс-службе местной полиции.
Напомним, что туристы покидают дома и спешат в Одессу: в сети показали, что творится на въезде в город, видео
А еще Politeka писала, что водитель ритуальных услуг прославился после кражи в Одессе, видео позора: "забрал у покойника"
Также Politeka сообщала, что новая напасть на пляжах Одессы, сделано важное заявление: где запрещено купаться