Немало шума наделал инцидент, который произошел с подростками в центре Одессы

Так, 26 августа в Стамбульском парке на компанию несовершеннолетних, которые отмечали день рождения, набросилась банда в черных одеждах.

Они распылили им в лицо слезоточивый газ и облили их зеленкой. Молодчики также разбили гитару, после чего скрылись с места инцидента. Видео с хулиганскими действиями обнародовали местные телеграм-каналы, передает Politeka.net (чтобы просмотреть – доскролльте до конца)

Жертвами нападавших оказались подростки, 17-летний парень и семь девушек 15, 16 и 17 лет. Неравнодушные ребята, которые отдыхали в том же парке, попытались догнать обидчиков, но им не удалось.

«Был день рождения моей подруги, ей исполнялось 17. В течение минуты трое (на видео видно, что их было больше) ребят на вид лет 18-25 вбежали в беседку, начали распылять перцовый баллончик и обливать нас зеленкой», — рассказала одна из пострадавших.

Еще один потерпевший подросток добавил, что агрессорам не понравились прически у него и его друзей.

"Когда просто сидишь в беседке с компанией, отмечаешь чей-то день рождения, играешь на гитаре, беседуешь, как раз сзади появляются некие, которые за особенности в прическах, в каких-то еще аспектах начинают находить что-то неестественное и нападать», - признался он.

Тем временем в полиции уже прокомментировали инцидент сообщив, что приступили к поискам обидчиков.

«Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, — рассказали в пресс-службе местной полиции.

⚡️Момент "героического" нападения на компанию подростков "25.08.2020 был день рождения моей хорошей подруги, ей исполнялось 17. Этот день должен был быть прекрасным, в теплой дружеской обстановке, но видимо не судьба. Все произошло в Стамбульском парке, в беседке прямо около фонтана, примерно в 19:00-19:15. В течение менее минуты трое (на видео видно что их оказалось все-таки больше) парней на вид лет 18-25 одетых во все черное, в том числе в черные маски, вбежали в беседку, начали распылять перцовый баллончик и обливать нас (1 парень-17 лет, 1 девочка-15 лет, 3 девочки- 16 лет, 3 девочки-17 лет) зеленкой. Один из злоумышленников замахнулся ногой чтобы ударить парня, хорошо что промахнулся. Также они разбили гитару. Затем эти злоумышленники убежали, за ними погналась неравнодушные пара ребят (девушка и парень, спасибо им огромное), они получили из баллончиков в лицо несколько раз. С ними мы встретились уже в полицейском участке на Греческой. Также после происшествия мы сразу вызвали полицию. Полиция сказала нам что подъедет к Европе, но нет, они перезвонили и сказали нам самим идти в участок. Возле Европы мы встретили неравнодушных ребят, которые попытались нам помочь и нас успокоить, мы очень благодарны за это. В участке было написано более 3х заявлений. Будем ждать.." Другой автор пишет, что компанию могли принять за ЛГБТ и поэтому напасть: "У нескольких девушек были короткие стрижки, у парня покрашены волосы, возможно их приняли за участников акций ЛГБТ, но пострадавшие не имели никакого отношения к ним и ЛГБТ сообществу в принципе." Отметим, что, по словам читателей, некоторых из нападавших уже удалось идентифицировать и они особо даже не скрываются, а гордятся своим нападением.😕 😡Сколько ещё подобный беспредел будет продолжаться в нашей стране? Где правоохранительные органы? Когда уже люди смогут жить в безопасности? Gepostet von Подслушано Одесса am Dienstag, 25. August 2020

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