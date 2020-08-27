Одесская область вырвалась в лидеры по скорости заражения китайским вирусом
Так, за прошлые сутки в регионе зарегистрировано 185 новых случаев заражения, из них 28 детей и 11 медиков. Такую информацию обнародовала пресс-служба облгосадминистрации, передает
Всего с начала пандемии вирусом в Одесской области заразились 6537 человек (3785 женщин и 2752 мужчин), в том числе 550 детей и 601 медицинский работник. Летальных случаев 93.
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К сожалению, за прошлые сутки 3 пациента скончались, и никто не выздоровел. Сейчас болеют 4755 жителей области.
Нужно отметить, что по состоянию на 26 августа, наибольшее количество случаев в Украине зарегистрировано в Одесской области (186) — из них 30 — у одесситов, 156 — у жителей районов области. А также в Тернопольской (181), Харьковской (177), Львовской (171), Черновицкой (170), Ивано-Франковской (167) и Киевской (96) областях, а также в Киеве (95).
На утро 26 августа 2020 года в Одесской области зарегистрированы 6352 случая COVID-19, из них 2552 человека — жители Одессы.
Также стало известно, что заместитель Труханова Павел Вугельман получил положительный тест.
В соцсетях чиновник рассказал, что сейчас пребывает на самоизоляции и его состояние врачи оценивают, как удовлетворительное.
Он напомним, что китайский вирус очень коварное заболевание и им может инициироваться каждый.
"Хочу в очередной раз напомнить, что вирус опасен и может заболеть каждый. Мы, как городская власть, понимаем, что Одесситы устали от карантина и хотят жить нормальной жизнью, гулять, отдыхать и проводить время с близкими, однако наших сотрудников настигает вирус во время работы, которую мы не можем остановить ни на минуту", - пишет вице-мэр.
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