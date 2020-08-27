Новое судно выбросило на одесское побережье

В этот раз ЧП произошло на днях в курортной Затоке. Там на пляж возле станции «Морская» прибило к берегу рыбацкую шхуну, передает Politeka.net

По словам капитана, ночью у корабля отказал мотор, и к утру ее прибило к берегу. Экипаж из трех человек не пострадал.

Сегодня, 27 августа, рыбацкое судно, севшее на мель, пытаются убрать с берега при помощи тракторов и эскаватора. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях, обнародовав соответствующие фотографии.

А тем временем стало известно, что скандально известный танкер Delfi, потерпевший крушение на одесском пляже "Дельфи" осенью прошлого года, поставлен на ровный киль. Об этом проинформировала Администрация морских портов Украины.

Сообщается, что в операции было задействовано четыре единицы судна - мощный плавкран "Атлас-4", основные буксиры "DiamondN" и "TopazN", а также вспомогательный буксир "Авант".

Также стало известно, какие одесские пляжи попали в черный список.

Специалистами МОЗ было отобрано и исследовано 64 пробы морской воды по микробиологическим показателям и 6 проб — по химическим.

Как выяснилось, 14 проб морской воды не соответствуют нормам.

Так, в Одессе по-прежнему нельзя купаться на пляже "Дельфин", 13 и 16 станции Большого Фонтана, и "Отраде".

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