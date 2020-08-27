Родителям нужно это учитывать

Стало известно, как в Одессе будут работать детские сады с 1 сентября

Как передает Politeka.net, информацией поделилась директор городского Департамента образования Елена Буйневич у себя в Фейсбук.

По словам чиновницы, с первых дней осени одесские дошкольные учреждения возобновляют работу в обычном режиме.

«Просим получить памятку для родителей в своем саду, чтобы максимально уберечь детей. Помните о социальной ответственности: ни в коем случае не приводите в группу ребенка с признаками ОРВИ», — написала Буйневич.

Ранее мы сообщали, в Одессе учебный процесс для школьников и педагогов будет протекать по новым правилам.

С ними ознакомил министр образования Украины Максим Степанов в ходе брифинга.

Степанов отметил, что для выработки этих правил в министерстве пообщались с самими учителями, а также с международными экспертами. В результате было решено:

школьники 1 – 4 классов будут находиться в школах без масок. Старшие – в масках;

учителей будут допускать в учебные заведения лишь после скрининга, который покажет нормальную температуру;

учителя в школах, которые находятся в оранжевой зоне карантина, должны будут надевать защитные щитки;

в желтой и зеленой зонах учителя должны будут просто придерживаться дистанции;

в случае обнаружения коронавируса у одного из учеников весь класс уходит на самоизоляцию;

после каждого урока рекомендовано тщательно мыть руки;

дозаторы с антисептиками будут размещены везде, чтобы были доступны ученикам

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