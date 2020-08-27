Стало известно, как в Одессе будут работать детские сады с 1 сентября
Как передает Politeka.net, информацией поделилась директор городского Департамента образования Елена Буйневич у себя в Фейсбук.
По словам чиновницы, с первых дней осени одесские дошкольные учреждения возобновляют работу в обычном режиме.
«Просим получить памятку для родителей в своем саду, чтобы максимально уберечь детей. Помните о социальной ответственности: ни в коем случае не приводите в группу ребенка с признаками ОРВИ», — написала Буйневич.
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Ранее мы сообщали, в Одессе учебный процесс для школьников и педагогов будет протекать по новым правилам.
С ними ознакомил министр образования Украины Максим Степанов в ходе брифинга.
Степанов отметил, что для выработки этих правил в министерстве пообщались с самими учителями, а также с международными экспертами. В результате было решено:
- школьники 1 – 4 классов будут находиться в школах без масок. Старшие – в масках;
- учителей будут допускать в учебные заведения лишь после скрининга, который покажет нормальную температуру;
- учителя в школах, которые находятся в оранжевой зоне карантина, должны будут надевать защитные щитки;
- в желтой и зеленой зонах учителя должны будут просто придерживаться дистанции;
- в случае обнаружения коронавируса у одного из учеников весь класс уходит на самоизоляцию;
- после каждого урока рекомендовано тщательно мыть руки;
- дозаторы с антисептиками будут размещены везде, чтобы были доступны ученикам
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