Пользователи в соцсетях раскритиковали туристов, который пожаловались на отдых на одесских курортах

Об этом пишет Politeka.net

Из-за отсутствия отдыхать за границей на фоне эпидемии многие украинцы переориентировались на курорты, расположенные в Одесской области.

Многие арендодатели и владельцы отелей, зная, что отдохнуть в этом году за границей проблематично, стали массово повышать цены, однако, как оказалось, сервис от этого лучше не стал, а только ухудшился.

«Если сначала местные владельцы мини-гостиниц имели энтузиазм, прекрасные песчаные пляжи регулярно убирали, то теперь, картина стала чрезвычайно печальной: за две недели пляж не убрали с просеиванием песка ни разу, рядом нет кабинок для переодевания, а возле гостиницы образовалась свалка», - рассказал турист их Киева, который потратил на двухнедельный отдых в районе Затоки около тридцати тысяч гривен на троих.

Отдыхающий недоволен тем, что горы мусора встречают гостей, железнодорожные станции давно нуждаются в ремонте, а тротуары вдоль дорог вообще не предусмотрены.

Его рассказ вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Комментаторы, преимущественно местные жители, стали жаловаться, что это, наоборот, приезжие засоряют пляжи мусором, а также являются разносчиками инфекции.

«Если они жалуются какого прутся в Одессу город заполнен приезжими машинами парковки все забиты с номерами других областей ....блок посты поставить на въезде в город и не пускать и разговоров не будет про жалобы и про то что Одесса стала в жёлтой зоне »,

«Картина когда отдыхающий, строя из себя интеллигента, стоит у моря и семечки плюёт прямо в воду и плевать что рядом дети купаются»,

«Не знаю сколько денег привезли, но ковид-19 привезли»,

«Я одесситка, и точно могу сказать, что в основном засоряют пляжи приезжие»,

«Как раз приезжие и не соблюдают чистоту!!! Мы местные жители никогда не бросим мусор себе под ноги! Потому что мы здесь живем !!!!»,

«Ваши деньги по сравнению с тем что вы нам оставили, ничто. Нам доплатить за вывоз придётся. И вообще посмотрите, что было до вашего отдыха, и что имеем сейчас»,

«Пляжи бесплатные, никто даром песок сеять не будет. Так что спасение утопающих дело рук самих утопающих. Не гадить и будет чисто»,

«Вы же приезжаете к нам и сами засоряете всё вокруг. Езжайте заграницу и там мусорите. Меньше мусора бы приезжало чище было бы у нас»,

«В Одессе два дня освобождения празднуют 10 апреля и 1 сентября»,

«Даже если и не будут ездить отдыхать в Одессу, она все равно будет грязной, и всегда была грязной»,

«Вот и отлично не надо к нам ехать А то только вирус привозите и нам потом место нет на море возле дома Просто жесть как хорошо когда нет наплыва туристов»,

«Это из серии "жлоб! , от жлоба слышу!" Быдло ведёт себя так как привыкло вести себя дома. А одесситам толку от наплыва отдыхающих ровно на 20 копеек», - пишут люди.

Напомним, что туристам показали, где можно отдохнуть в Одессе совершенно бесплатно: фото

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