После прогулки на яхте вблизи Одессы пропал иностранный студент

Как рассказали в полиции, в Совиньоне в районе причала № 124 на расстоянии двух миль от берега во время прогулки на яхте и купании в открытом море утонул 21-летний гражданин Нигерии. На данный момент тело парня до сих пор не найдено.

Об инцидента более подробно рассказала одесситка Вера Топалова, которая пригласила молодого человека на прогулку.

Надо отметить, что женщина является хозяйкой БДСМ-бара "Изнанка" и состояла в близких отношениях с пропавшим студентом.

По словам владелицы ночного заведения, 20 августа она пригласила своего друга Обари-Марк Калеба отдохнуть на яхте. Произошло все приблизительно в 16:00. Они с друзьями на судне вышли в море, после чего стали на якорь и гости пошли купаться. Обари-Марк Калеб тоже оставил свои вещи и пошел плавать, а через несколько минут его уже никто не мог найти.

"В районе 16:00 мы поднялись на борт и через несколько минут вышли в море. Через 15 минут мы встали на якорь и часть гостей пошла плавать. Калеб тоже разделся, оставил на стуле, рядом со мной, свою панаму, телефон, снял часы и пошёл в сторону лесенки, которая спускалась в воду. Я видела, как он пошёл плавать с остальными гостями. Уже через несколько минут я услышала, что его ищут. Это были самые страшные минуты в этот день. Они казались мне вечностью. Позже паника, страх, ступор, ощущение безысходности, слезы, надежда, спасатели, полиция, друзья Калеба... потом бессонные ночи с кошмарами, антидепрессанты, транквилизаторы, ощущение пустоты и горя", - сообщила Вера Топалова на своей странице в Facebook.

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