После прогулки на яхте вблизи Одессы пропал иностранный студент
Как рассказали в полиции, в Совиньоне в районе причала № 124 на расстоянии двух миль от берега во время прогулки на яхте и купании в открытом море утонул 21-летний гражданин Нигерии. На данный момент тело парня до сих пор не найдено.
Об инцидента более подробно рассказала одесситка Вера Топалова, которая пригласила молодого человека на прогулку.
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Надо отметить, что женщина является хозяйкой БДСМ-бара "Изнанка" и состояла в близких отношениях с пропавшим студентом.
По словам владелицы ночного заведения, 20 августа она пригласила своего друга Обари-Марк Калеба отдохнуть на яхте. Произошло все приблизительно в 16:00. Они с друзьями на судне вышли в море, после чего стали на якорь и гости пошли купаться. Обари-Марк Калеб тоже оставил свои вещи и пошел плавать, а через несколько минут его уже никто не мог найти.
"В районе 16:00 мы поднялись на борт и через несколько минут вышли в море. Через 15 минут мы встали на якорь и часть гостей пошла плавать. Калеб тоже разделся, оставил на стуле, рядом со мной, свою панаму, телефон, снял часы и пошёл в сторону лесенки, которая спускалась в воду. Я видела, как он пошёл плавать с остальными гостями. Уже через несколько минут я услышала, что его ищут. Это были самые страшные минуты в этот день. Они казались мне вечностью. Позже паника, страх, ступор, ощущение безысходности, слезы, надежда, спасатели, полиция, друзья Калеба... потом бессонные ночи с кошмарами, антидепрессанты, транквилизаторы, ощущение пустоты и горя", - сообщила Вера Топалова на своей странице в Facebook.
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