В сети показали хасидов, которые прилетели в Одессу и им приходится ночевать в аэропорту из-за карантина

Небольшое видео обнародовал представитель общины брацлавских хасидов в городе Умань Хаим Хазин, передает Politeka.net (чтобы просмотреть- доскролльте страницу до конца)

На видео видно, что хасиды уже находятся в аэропорту. Среди паломников была женщина с плачущим ребёнком, которые, как и остальные, вероятно, ожидают, когда их впустят в страну.

Напомним, что каждый год хасиды приезжают в Украину для того, чтобы осуществить паломничество к могиле раби Нахмана в Умани.

А тем временем, Одесская область вырвалась в лидеры по скорости заражения китайским вирусом.

Всего с начала пандемии вирусом в Одесской области заразились 6537 человек (3785 женщин и 2752 мужчин), в том числе 550 детей и 601 медицинский работник. Летальных случаев 93.

К сожалению, за прошлые сутки 3 пациента скончались, и никто не выздоровел. Сейчас болеют 4755 жителей области.

Нужно отметить, что по состоянию на 26 августа, наибольшее количество случаев в Украине зарегистрировано в Одесской области (186) — из них 30 — у одесситов, 156 — у жителей районов области. А также в Тернопольской (181), Харьковской (177), Львовской (171), Черновицкой (170), Ивано-Франковской (167) и Киевской (96) областях, а также в Киеве (95).

Напомним, что вирус разошелся с новой силой в Одессе, больницы не справляются: сколько зараженных

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