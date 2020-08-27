В Одессе задержали злостную похитительницу кабелей, которая оставила без интернета сотни жителей

37-летняя одесситка орудовала в подъездах многоэтажек Киевского района. Она срезала кабели, а затем награбленное сдавала в пункты приема металлолома. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Одесской области, передает Politeka.net

В ходе следствия правоохранители установили причастность гражданки к 15 кражам кабеля из многоэтажек. Всего она срезала 800 метров. Своими действиями женщина нанесла провайдеру убытки на четыре тысячи гривен и оставила без интернета сотни одесситов.

Часть кабелей у неё изъяли, остальные она же успела сдать.

Похитительнице сообщили о подозрении по ч. 1 и 2 ст. 185 (кража) УК Украины. Ей грозит до пяти лет лишения.

До этого мы сообщали, в Одессе водитель автобуса, который предоставляет ритуальные услуги, украл кошелек у покойника.

О возмутительный инциденте рассказали очевидцы.

«Водитель автобуса «похоронного бюро» украл кошелек у покойника, вначале морозился, а когда ситуация стала критической отдал. Как вообще люди могут быть такими уродами?», - рассказали свидетели.