В Одессе задержали злостную похитительницу кабелей, которая оставила без интернета сотни жителей

 37-летняя одесситка орудовала в подъездах многоэтажек Киевского района. Она срезала кабели, а затем награбленное сдавала в пункты приема металлолома. Об этом  сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Одесской области, передает  Politeka.net 

В ходе  следствия правоохранители установили причастность гражданки к 15 кражам кабеля из многоэтажек. Всего она срезала 800 метров. Своими действиями женщина нанесла провайдеру убытки на четыре тысячи гривен и оставила без интернета сотни одесситов. 

Часть кабелей у неё изъяли, остальные она же успела сдать.

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Похитительнице  сообщили о подозрении по ч. 1 и 2 ст. 185 (кража) УК Украины. Ей грозит до пяти лет лишения.

До этого мы сообщали, в Одессе водитель автобуса, который предоставляет ритуальные услуги, украл кошелек у покойника.

О возмутительный инциденте рассказали очевидцы.

«Водитель автобуса «похоронного бюро» украл кошелек у покойника, вначале морозился, а когда ситуация стала критической отдал. Как вообще люди могут быть такими уродами?», - рассказали свидетели.

Такжемы сообщали, в одесских маршрутках орудует банда, которая оставляет пассажиров без телефонов.

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