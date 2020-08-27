В Одесской области мужчина швырял камни в проезжающее мимо авто
Видео инцидента, который случился на автодороге Одесса — Рени 25 августа разместили в соцсетях и оно вызвало широкий резонанс, передает Politeka.net (чтобы просмотреть- доскролльте страницу до конца)
Как выяснилось позже, житель Измаила бросал камни в автомобиль своей бывшей жены, которая в тот момент находилась с дочерью.
На видео можно увидеть, как мужчина стоит на обочине и кидает камень в проезжающую машину. Так же слышен испуганный голос ребенка (дочь правонарушителя) и комментарий с нецензурной лексикой женщины (бывшей жены правонарушителя).
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На кадры уже отреагировали представители местной патрульной службы, пригласив мужчину в отдел полиции для установления обстоятельств правонарушения.
До этого мы сообщали, в одном из районов Одессы – на Слободке произошла перестрелка между местными жителями.
Происшествие случилось рано утром 27 августа на улице Бадаева, 60.
Свидетели инцидента утверждают, что одному мужчине и ребенку прострелили ногу после ссоры, которая разгорелась из-за громкой музыки.
По сведениям очевидцев, на месте нашли нож и магазин от травматического пистолета.
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