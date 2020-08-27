В Одесской области объявили борьбу со смертельно опасным заболеванием, пострашнее китайского вируса

Речь идет о бешенстве.

Так, на территории Одесчины с сентября месяца стартует иммунизация диких животных против бешенства. Об этом рассказали в пресс-центре Госпогранслужбы Украины, передает Politeka.net

В ведомстве отмечают, что приманки с вакциной будут разбрасывать с самолетов над лесными, охотничьими и полевыми угодьями. Такие мероприятия обеспечат создание устойчивого иммунитета у диких животных и снизят распространение заболевания.

В тоже время, обработка не будет проводиться в населенных пунктах и водоемах, а также на территориях, над которыми полеты запрещены.

Приманка в виде небольших брикетов с запахом мясокостной муки безопасна для людей и животных, однако пограничники призывают жителей не трогать их и не переносить в другие места.

Надо сказать, что бешенство – это инфекционный зооноз вирусной этиологии, характеризующийся преимущественным тяжелым поражением центральной нервной системы, угрожающими летальным исходом. Человек заражается бешенством при укусе животных. Распространяясь по нервным волокнам, вирус бешенства вначале повышает их возбудимость, а затем вызывает развитие параличей. Проникая в ткани спинного и головного мозга вирус вызывает грубые нарушения в работе ЦНС, клинически проявляющиеся различными фобиями, приступами агрессивного возбуждения, галлюцинаторным синдромом. Бешенство до сих пор остается неизлечимым заболеванием.

Напомним, новая волна эпидемии на Одесчине, больницы не справляются: сделано важное заявление

Как сообщала Politeka, стало известно об отмене поездов из Одессы, подробности: "В красной зоне"

Также Politeka писала, что ужесточение карантина в Одессе: что происходит в маршрутках после нового запрета, фото