Стало известно, что будет со школой иди детсадом в случае обнаружения китайской инфекции

Подробности рассказала директор городского департамента образования Елена Буйневич, пишут местные СМИ.

Чиновница обратила внимание, что как только о болячке или подозрении станет известно в школе или садике, учреждение сразу же закроют на два дня. В это время помещение продезинфицируют и проветрят.

Кроме того, одноклассникам или одногруппникам заболевшего, нужно сдать тест, а пока результаты придут, оставаться на самоизоляции дома.

«Если тест окажется отрицательным – класс вернется за парты. Если же положительный – класс или группа самоизолируются на две недели и учатся дистанционно», - рассказала Елена Буйневич особо подчеркнув, что речь идет именно о классе или группе, а не о всей школе или садике.

Школы и садики, по ее словам, получают детальные инструкции относительно действий в случае вспышки внутри заведения.

"Если признаки болезни проявятся во время учебных занятий, ребенка сопроводят в изолятор, где, вместе с ответственным работником, он получит первую помощь и дождется родителей», - отметила чиновница.

Глава департамента убедительно призвала родителей, проверять состояние ребенка до выхода из дома и не вести детей в учебное заведение при наличии признаков ОРВИ.

А тем временем, Одесская область вырвалась в лидеры по скорости заражения китайским вирусом.

Всего с начала пандемии вирусом в Одесской области заразились 6537 человек (3785 женщин и 2752 мужчин), в том числе 550 детей и 601 медицинский работник. Летальных случаев 93.

К сожалению, за прошлые сутки 3 пациента скончались, и никто не выздоровел. Сейчас болеют 4755 жителей области.

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