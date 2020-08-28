В Одесской области еще один город попал в «красную» карантинную зону на фоне эпидемии китайской инфекции

Так решили на внеочередном заседании государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям передает Politeka.net

Из-за ухудшения эпидситуации город Измаил из "оранжевой" перевели в "красную" зону.

Новые ужесточенные ограничения начнут действовать с 31 августа и продляться 14 дней. В частности, к существующим запретам добавляется запрет на работу общественного транспорта, на посещение образовательных учреждений и полностью будет прекращена работа ТРЦ, кафе и ресторанов.

Кроме Измаиле в «красной» зоне остается Беляевка.

Из "желтой" зоны в "оранжевую" перевели город Черноморск и Тарутинский район, остаются Болградский (с Болградом) и Овидиопольский районы.

Отметим, что пока в «желтой" зоне остаются города Одесса, Белгород-Днестровский, Подольск, Теплодар и Южный, Арцизский, Березовский, Беляевский, Ивановский, Измаильский, Лиманский, Подольский, Савранский и Саратский районы Одесской области.

До этого мы сообщали, что директор городского департамента образования Елена Буйневич рассказала, что будет со школой или садиков при обнаружении китайской инфекции.

Чиновница обратила внимание, что как только о болячке или подозрении станет известно в школе или садике, учреждение сразу же закроют на два дня. В это время помещение продезинфицируют и проветрят.

Кроме того, одноклассникам или одногруппникам заболевшего, нужно сдать тест, а пока результаты придут, оставаться на самоизоляции дома.

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