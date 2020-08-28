В Одессе на Таирова спасатели ликвидировали мощный пожар
Происшествие случилось сегодня, 28 августа, в заброшенном здании на проспекте Небесной Сотни. Соответствующее видео разместили очевидцы в местных пабликах, передает Politeka
По данным спасателей, сигнал о пожаре поступил в 9:05. В 9:22 очаг возгорания был локализован. Сейчас продолжается ликвидация пожара.
"Все, это конец": Волочкова жестко осрамилась на сцене, шпагаты уже не спасут
Бузова в мини-бикини бесстыдно потерлась интимными местами о горячего красавца: "Сладкая парочка"
"Харламов, спи спокойно": фигуристая Яна Кошкина выгнулась на кровати, выпятив главную гордость
Миддлтон страдает от жестких запретов во дворце, принц Гарри выдал детали: "Это настоящая тюрьма"
В тоже время местные СМИ сообщают, что в этом здании располагалась военная столовая.
Ранее мы сообщали о мощном взрыве, который прогремел на территории нефтеперерабатывающего завода в Одессе.
Как рассказал одесситы, ровно в полночь в жилых домах возле предприятия пропала электроэнергия, а через пять минут люди услышали взрыв и увидели яркую вспышку в районе электроподстанции, которая расположена на территории завода.
Все вокруг окутал черный дым.
На место оперативно прибыли спасатели и полиция.
Представитель пресс-службы ГСЧС в Одесской области Сергей Решетняк отметил, что когда пожарники ночью прибыли на вызов, они обнаружили возгорание в бетонном сооружении подстанции. Прибыли энергетики и отключили электричество, тогда спасатели начали охлаждать помещение станции. Он также отметил, что по информации "Облэнерго" обесточено 20 частных домов.
Местные жители говорят, что неработающий завод постепенно разворовывают, а полицейская охрана, которая следит за объектом на всё закрывает глаза.
Напомним, что ЧП в многоэтажке Одессы: началась срочная эвакуация, видео
А еще Politeka писала, что масштабный пожар вспыхнул возле многоэтажки в Одессе: спасатели бросились на помощь, появилось видео.
Также Politeka сообщала, что огненное ЧП на базе отдыха в Затоке напугало отдыхающих, видео: "слышны взрывы"