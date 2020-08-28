В Одессе на Таирова спасатели ликвидировали мощный пожар

Происшествие случилось сегодня, 28 августа, в заброшенном здании на проспекте Небесной Сотни. Соответствующее видео разместили очевидцы в местных пабликах, передает Politeka

По данным спасателей, сигнал о пожаре поступил в 9:05. В 9:22 очаг возгорания был локализован. Сейчас продолжается ликвидация пожара.

В тоже время местные СМИ сообщают, что в этом здании располагалась военная столовая.

Ранее мы сообщали о мощном взрыве, который прогремел на территории нефтеперерабатывающего завода в Одессе.

Как рассказал одесситы, ровно в полночь в жилых домах возле предприятия пропала электроэнергия, а через пять минут люди услышали взрыв и увидели яркую вспышку в районе электроподстанции, которая расположена на территории завода.

Все вокруг окутал черный дым.

На место оперативно прибыли спасатели и полиция.

Представитель пресс-службы ГСЧС в Одесской области Сергей Решетняк отметил, что когда пожарники ночью прибыли на вызов, они обнаружили возгорание в бетонном сооружении подстанции. Прибыли энергетики и отключили электричество, тогда спасатели начали охлаждать помещение станции. Он также отметил, что по информации "Облэнерго" обесточено 20 частных домов.

Местные жители говорят, что неработающий завод постепенно разворовывают, а полицейская охрана, которая следит за объектом на всё закрывает глаза.

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