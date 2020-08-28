В Одесской области существенно увеличилось число жертв от китайской инфекции

Новые данные, которые обнародовала пресс-служба ОГА, оказались пугающими, передает Politeka

Так, по состоянию на утро 28 августа, в регионе скончались от осложнений 7 пациентов. Новых случаев заражения обнаружено 212, из них 9 медиков и 9 детей.

С начала эпидемии в Одесской области зарегистрировано 6749 случаев инфицирования, из которых 2769 – в Одессе. 2279 пациентов выздоровели, ещё 101 – скончались.

Тем временем, по информации Минздрава, в Украине новый антирекорд – 2 438 новых случаев заражения COVID-19. Всего в стране зафиксировано 114 497 случаев заболевания. 55 083 пациентов, из которых 866 за сутки, выздоровели. Ещё 2451 человек скончались, причем 48 – за последние 24 часа.

До этого мы сообщали, что в Одесской области еще один город попал в «красную» карантинную зону на фоне эпидемии китайской инфекции.

Так решили на внеочередном заседании государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Из-за ухудшения эпидситуации город Измаил из "оранжевой" перевели в "красную" зону.

Новые ужесточенные ограничения начнут действовать с 31 августа и продляться 14 дней. В частности, к существующим запретам добавляется запрет на работу общественного транспорта, на посещение образовательных учреждений и полностью будет прекращена работа ТРЦ, кафе и ресторанов.

Напомним, новая волна эпидемии на Одесчине, больницы не справляются: сделано важное заявление

Как сообщала Politeka, стало известно об отмене поездов из Одессы, подробности: "В красной зоне"

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