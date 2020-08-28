В Одесской области местную жительницу укусил один из самых опасных пауков в мире, каракурт или черная вдова
Подробности сообщила сама пострадавшая Елена Симонова в соцсетях, передает Politeka.net.
По словам женщины, она занималась домашними делами и почувствовала укол в ногу. После она увидела убегающего черного паучка. Сам укус был похож на укол иглой. Буквально через минуту состояние женщины стало ухудшаться. Родные доставили ее в приемное отделение больницы, где оказали необходимую первую помощь и назначили лечение.
В то же время медик Владимир белого, для лечения укуса каракурта используют дезинтоксикационные и обезболивающие препараты. Специальной сыворотки сейчас в больнице нет.
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Напомним, черные вдовы активизируются в середине-конце лета, когда у них начинается половозрелая миграция. Яд этих пауков очень опасен и может привести к летальному исходу. Человек, укушенный каракуртом, испытывает сильную боль по всему телу, панику и у него затрудняется дыхание.
Ранее мы сообщали, что жителей и гостей Одесской области предостерегали быть начеку, поскольку в регионе наблюдается нашествие ядовитых пауков.
Например, житель Одесской области, который сейчас работает заграницей приехал в родное село богатое Измаильского района и был ошарашен тем, что его дом атаковали полчища тарантулов.
В последние дни случаи встреч с каракуртами зафиксированы в Белгород-Днестровском заповеднике и национальном природном парке "Тузловские лиманы". Владислав Балинский на своей странице в
Facebook опубликовал фото найденного каракурта. Также нашествие ядовитых пауков наблюдается в городе Черноморске.
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