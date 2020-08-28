Все очень серьезно

Мощный взрыв прогремел на территории нефтеперерабатывающего завода в Одессе

Об этом сообщают жители одесского микрорайона Шкодова Гора, передает «Думская».

Как рассказал одесситы, ровно в полночь в жилых домах возле предприятия пропала электроэнергия, а через пять минут люди услышали взрыв и увидели яркую вспышку в районе электроподстанции, которая расположена на территории завода.

Все вокруг окутал черный дым.

На место оперативно прибыли подразделения ГСЧС и скорая помощь.

Дорогу, которая проходит через Шкодову, ночью перекрывали, там начали скапливаться фуры. Но уже движение восстановлено.

Позже в полиции подтвердили, что взрыв прогремел на трансформаторной подстанции на территории НПЗ, после чего загорелась сухая трава рядом.

Местные подозревают, что ЧП могло произойти по вине охотников за металлом, которые регулярно наведываются на неработающий завод, вырезая кабель.

«Видимо, не тот кабель перерубили, поэтому у части города и замигал свет, так как через эту подстанцию идет транзитная линия Аджалык-Усатово», — рассказал местный житель Шкодовой Сергей.

По словам охранника завода, по непонятной пока причине произошел взрыв. Перед этим был скачок напряжения.

Пожарные не исключают, что в результате происшествия могут быть погибшие.

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