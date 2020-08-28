Одесситы в соцсетях бурно комментируют кадры из инфекционной больницы во время эпидемии китайского вируса

Кадры были сделаны в первых числах августа. Их обнародовала пресс-служба городского совета, передает Politeka.net.

На записи видны врачи в полной химзащите и забитые пациентами палаты. Также показано, как заболевшим ставят капельницы и подключают к кислороду, а во дворе больницы заметна колонна скорых, из 11 машин, которые доставляют новых пациентов.

Как рассказали сами врачи, они рассчитывали, что эпидемия пойдет на спад и всё закончится через пару месяцев, но, к сожалению, ситуация ухудшается с каждым днем.

Пользователи сети тут же принялись комментировать увиденное. Мнения людей разделились, одни, по-прежнему, скептически отнеслись к серьезному заболеванию, другие отметили, что к такой ситуации привела несознательность граждан, которые не носят маски и не соблюдают дистанцию в общественных местах.

«Так ведь в Одессе никто и нигде ни носит даже маски, нигде нет на дверях в магазинах надписи, без маски не входить»,

«Можно подумать других болезней нет, только короновирус ,у дочки было отравление ,ее не приняли в больницу ,так как лечат только короновирус, пришлось дома самим лечиться ,вот потому и люди умирают от других болезней ,а не только от короны»,

«Самое ужасное ,что за время этой " пандемии" погибли люди ,которые могли жить !!! Онкобольные , люди с сердечно сосудистыми заболеваниями ,с диабетом ,требующих плановых операций»,

«Если все так плохо, зачем пустили в Одессу такое количество отдыхающих Украины?»,

"В пятницу невозможно было ездить без пробок",

«Потому что в Одессе почти всем, и жителям и приезжим, начхать, простите за прямоту, на соблюдение дистанции, ношение масок и дезинфекцию руки вот вам результат!»,

«Одесская инфекционная - сейчас же лето, отравления разные, купаются в грязном море, едят не качественную еду»,

«Если так херово почему медсестер и санитарок отправляют на свой счёт по месяцу?», - пишут люди.

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