В сети показали, как расхитители обнесли одесский НПЗ, на котором произошёл взрыв и пожар минувшей ночью
Фотоснимками поделился бывший работник предприятия Александр Чеганенко в соцсетях, передает Politeka.net
Местные жители рассказали, что неработающий завод постепенно разворовывают, а полиция не занимается его охраной.
«Объект не охраняется должным образом, расхитителям не препятствуют, хотя уже около 2 недель назад по ночам начали включать свет по периметру», - говорят одесситы.
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Также они поделились мнением, что ЧП могло произойти по вине охотников за металлом, которые регулярно наведываются и вырезают кабель.
Напомним, что в ночь на 28 августа на территории нефтеперерабатывающего завода в Одессе раздался взрыв.
Ровно в полночь в жилых домах возле предприятия пропала электроэнергия, а через пять минут люди услышали взрыв и увидели яркую вспышку в районе электроподстанции, которая расположена на территории завода.
На место оперативно прибыли спасатели и полиция.
Представитель пресс-службы ГСЧС в Одесской области Сергей Решетняк отметил, что когда пожарники ночью прибыли на вызов, они обнаружили возгорание в бетонном сооружении подстанции. Прибыли энергетики и отключили электричество, тогда спасатели начали охлаждать помещение станции. Он также отметил, что по информации "Облэнерго" обесточено 20 частных домов.
В полиции сообщили, что факту открыто уголовное производство по 270 статье – нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.
«Следов проникновения нет, но мы еще ждем акт заключения от спасателей. Но, скорее всего причиной возгорания стало короткое замыкание, – заявили в полиции.
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