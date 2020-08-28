В сети показали, как расхитители обнесли одесский НПЗ, на котором произошёл взрыв и пожар минувшей ночью

Фотоснимками поделился бывший работник предприятия Александр Чеганенко в соцсетях, передает Politeka.net

Местные жители рассказали, что неработающий завод постепенно разворовывают, а полиция не занимается его охраной.

«Объект не охраняется должным образом, расхитителям не препятствуют, хотя уже около 2 недель назад по ночам начали включать свет по периметру», - говорят одесситы.

Также они поделились мнением, что ЧП могло произойти по вине охотников за металлом, которые регулярно наведываются и вырезают кабель.

Напомним, что в ночь на 28 августа на территории нефтеперерабатывающего завода в Одессе раздался взрыв.

Ровно в полночь в жилых домах возле предприятия пропала электроэнергия, а через пять минут люди услышали взрыв и увидели яркую вспышку в районе электроподстанции, которая расположена на территории завода.

На место оперативно прибыли спасатели и полиция.

Представитель пресс-службы ГСЧС в Одесской области Сергей Решетняк отметил, что когда пожарники ночью прибыли на вызов, они обнаружили возгорание в бетонном сооружении подстанции. Прибыли энергетики и отключили электричество, тогда спасатели начали охлаждать помещение станции. Он также отметил, что по информации "Облэнерго" обесточено 20 частных домов.

В полиции сообщили, что факту открыто уголовное производство по 270 статье – нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

«Следов проникновения нет, но мы еще ждем акт заключения от спасателей. Но, скорее всего причиной возгорания стало короткое замыкание, – заявили в полиции.

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