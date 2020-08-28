Жителям Одессы пригрозили наказанием за травлю инфицированных китайской инфекцией

Как передает Politeka.net, об этом заявила директор одесского департамента образования Елена Буйневич.

Она предупредила, что будет лично заявлять в полицию в случае травли семьи, где дети заболели вирусной инфекцией, или за высказывания недовольства самоизоляцией из-за болезни учителя.

«Если !!! будет известно о проявлении буллинга в отношении семей, где дети заболели или заболел учитель, а класс или группа «терпят неудобства на самоизоляции», я лично буду сопровождать заявления в полицию и каждое дело по этому поводу», - подчеркнула чиновница.

Помимо прочего, Буйневич, обратила внимание, что такие же меры будет предпринимать и по отношению родителей, которые сознательно отправили заболевшего ребенка в учебное заведение, сбив ему температуру.

Она напомнила, что за сознательное распространение инфекции предусмотрена ответственность по Закону.

Ранее мы сообщали, в Одесской области существенно увеличилось число жертв от китайской инфекции.

Так, по состоянию на утро 28 августа, в регионе скончались от осложнений 7 пациентов. Новых случаев заражения обнаружено 212, из них 9 медиков и 9 детей.

С начала эпидемии в Одесской области зарегистрировано 6749 случаев инфицирования, из которых 2769 – в Одессе. 2279 пациентов выздоровели, ещё 101 – скончались.

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