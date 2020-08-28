В Одессе поймали на горячем иностранца, который пробрался в квартиру через балкон

Как передает  Politeka.net,  подробности сообщила пресс-служба регионального ГУНП.

По словам правоохранителей, злоумышленник залез на третий этаж одной из многоэтажек в Малиновском районе и через открытую балконную дверь проник внутрь квартиры. Грабителя заметили бдительные соседи и вызвали полицию.

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Полицейские задержали 29-летнего уроженца одной из стран Закавказья на месте преступления. При нем находилась сумка, заполненная вещами хозяев квартиры на несколько тысяч гривен.

Иностранцу уже сообщили о подозрении в покушении на кражу, связанную с проникновением в жилище.

«Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере двадцати пяти прожиточных минимумов. За содеянное мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет», - рассказали в полиции.

Ранее мы сообщали, в Одессе водитель автобуса, который предоставляет ритуальные услуги, украл кошелек у покойника.

О возмутительный инциденте рассказали очевидцы.

«Водитель автобуса «похоронного бюро» украл кошелек у покойника, вначале морозился, а когда ситуация стала критической отдал. Как вообще люди могут быть такими уродами?», - рассказали они.

Напомним, опасный преступник устроил охоту на одесситок под видом сантехника: "приглашает на свидание, а потом..."

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