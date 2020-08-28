Жители Одессы, которые остались без благ цивилизации, вышли на акцию протеста и перекрыли движение по одной из улиц

Так, в пятницу, 28 августа митинговали жильцы дома на Космонавтов, 64а в районе Черемушек, сообщает местное издание odessa.online .

Протестующие перекрыли дорогу в районе Малиновской райадминистрации. Люди ходили по пешеходному переходу и не пропускали проезжающий транспорт.

Как рассказали одесситы, управляющая компания, которая обслуживает их дом, отключила им свет и воду якобы из-за задолженности жильцов за коммунальные услуги. Теперь они вынуждены сидеть без благ цивилизации.

По данным издания, между водителями и протестующими вспыхивали конфликты. Также на месте были замечены сотрудники патрульной полиции.

Ранее мы сообщали о мощном взрыве, который прогремел на территории нефтеперерабатывающего завода в Одессе.



Как рассказал очевидцы, ровно в полночь в жилых домах возле предприятия пропала электроэнергия, а через пять минут люди услышали взрыв и увидели яркую вспышку в районе электроподстанции, которая расположена на территории завода.

На место оперативно прибыли спасатели и полиция.

Представитель пресс-службы ГСЧС в Одесской области Сергей Решетняк отметил, что когда пожарники ночью прибыли на вызов, они обнаружили возгорание в бетонном сооружении подстанции. Прибыли энергетики и отключили электричество, тогда спасатели начали охлаждать помещение станции. Он также отметил, что по информации "Облэнерго" обесточено 20 частных домов.

Местные жители говорят, что неработающий завод постепенно разворовывают, а полицейская охрана, которая следит за объектом на всё закрывает глаза.

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