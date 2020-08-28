Озвучена вероятная причина взрыва и пожара на территории нефтеперерабатывающего завода в Одессе

Масштабное ЧП на предприятии, в результате которого целый микрорайон оказался обесточен, произошло по вине кабельных воров, перебивших силовой кабель в 110 киловольт. Об этом заявил бывший руководитель профсоюза НПЗ Александр Чеганенко, пишет издание odessa.online.

Он поведал, что на заводе с марта 2019 года нет охраны и с этого времени там постоянно орудуют воры, которые украли уже 85 процентов всего электрооборудования.

«Воровство идет масштабно, профессионально, воры работают профессиональным инструментом, они не ножовкой по металлу это делают. Вырезается огромное количество кабелей. По большому счету на предприятии оставались только действующие силовые кабели. На главной распределительной подстанции, которая сгорела, приходит сеть 110 киловольт. Если вам кто-то будет рассказывать, что это произошло нечаянно – это неправда. Все, что украли, исчисляется миллионами долларов, учитывая, сколько стоит цветной металл. Это же не кабельки в квартире. Если идет кабель 6 киловольт, то в одном метре – 64 килограмма», — сообщил Чеганенко.

Бывший сотрудник проживает вблизи неработающего предприятия и наблюдал момент взрыва.

«Взрыв был такой, что я сначала подумал, что рухнул какой-то самолет. В пять минут первого пропал свет, сначала отключили, видимо, ячейку 6 киловольт, которая питает поселок на Шкодовой горе, а потом полезли разбирать ячейку, но попали на силовой кабель 110 киловольт», — отметил Чеганенко.

Также он показал фотоснимки, как расхитители обчистили завод.

Ранее мы сообщали, что представитель пресс-службы ГСЧС в Одесской области Сергей Решетняк отметил, что, когда пожарники ночью прибыли на вызов, они обнаружили возгорание в бетонном сооружении подстанции. Прибыли энергетики и отключили электричество, тогда спасатели начали охлаждать помещение станции. Он также отметил, что по информации "Облэнерго" обесточено 20 частных домов.

В полиции сообщили, что факту открыто уголовное производство по 270 статье – нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

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