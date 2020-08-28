Уже совсем скоро для одесских школьников начнется учебный год и стало известно, какой теме будет посвящен первый урок в условиях пандемии

Об этом рассказали в Министрестве образовани Украины, передает  Politeka.net

Так, темой первого урока в этом году станет  COVID-19, а  также, как организовать безопасное обучение в условиях карантина.

выпускники, школа, ЗНО

«Этот учебный год будет проходить в особенных условиях. Поэтому важно посвятить первый урок правилам безопасного обучения во время карантина», — сообщили  в МОН.  

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В связи с этим, во время первого занятия учителя должны объяснить ученикам новые правила поведения во время обучения в условиях карантина, развенчать мифы относительно вируса, ознакомить их с правилами респираторной гигиены, а также проинформировать о возможности получения психологической помощи в случае тревожности из-за пандемии.

Ранее мы сообщали, жителям Одессы пригрозили наказанием за травлю инфицированных китайской инфекцией.

Об этом заявила директор одесского департамента образования Елена Буйневич.

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Она предупредила, что будет лично заявлять в полицию в случае травли семьи, где дети заболели вирусной инфекцией, или за высказывания недовольства самоизоляцией из-за болезни учителя.

«Если !!! будет известно о проявлении буллинга в отношении семей, где дети заболели или заболел учитель, а класс или группа «терпят неудобства на самоизоляции», я лично буду сопровождать заявления в полицию и каждое дело по этому поводу», - подчеркнула чиновница.

Буйневич тсообщила, что такие же меры будет предпринимать и по отношению родителей, которые сознательно отправили заболевшего ребенка в учебное заведение, сбив ему температуру.

Она напомнила, что за сознательное распространение инфекции предусмотрена ответственность по Закону.

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