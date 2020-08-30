За сутки в Одесской области снова резко увеличилось число заболевших китайским заболеванием

По состоянию на утро 30 августа, общее число зараженных с начала эпидемии в нашем регионе превысило 7 тысяч и достигло значения в 7094 человека. При этом за прошлые сутки было выявлено 173 новых случая. Такую информацию обнародовала пресс-служба МОЗ, передает Politeka.net

Обратим внимание, что лидером по количеству заболеваний за минувшие сутки стала Харьковская область — 198 случаев, за ней идет Львовская (188 случаев) и на третьем месте — Одесская область (173 случая). При этом летальных случаев за прошедший день в регионе не зафиксировано.

Что касается карантинных зон по районам Одесчины, то они выглядят следующим образом:

В "красной" зоне - города Измаил и Беляевка, в "оранжевой" зоне - город Черноморск, Болградский, Овидиопольский, Саратский, Николаевский, Тарутинский районы. В "желтой зоне - Одесса, Белгород-Днестровский, Южный, Телподар, Подольск, Ананьевский, Арцизский, Беляевский, Березовский, Ивановский Лиманский и Савранский районы.

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 2096 новых случаев заражения опасной вирусной инфекцией. Общее количество заболевших COVID-19 в Украине составило 119 074 человек.

Выздоровели уже 56 734 человека - менее половины от общего числа заболевших, в том числе 1055 выздоровевших за сутки. Количество смертельных случаев - 2527, в 23 раза меньше общего количества выздоровевших. Выздоровело за сутки вдвое меньше людей, чем заболело.

Ранее мы сообщали, что жителям Одессы пригрозили наказанием за травлю инфицированных китайской инфекцией.

Об этом предупредила директор одесского департамента образования Елена Буйневич.

Она заявила, что будет лично заявлять в полицию в случае травли семьи, где дети заболели вирусной инфекцией, или за высказывания недовольства самоизоляцией из-за болезни учителя.

Такие же меры, по словам Буйневич, она будет предпринимать и по отношению родителей, которые сознательно отправили заболевшего ребенка в учебное заведение, сбив ему температуру.

Она напомнила, что за сознательное распространение инфекции предусмотрена ответственность по Закону.

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