Отдыхающие были не на шутку встревожены

В Черноморске Одесской области взорвали морскую мину, которую обнаружили на пляже

На опасную находку наткнулись водолазы во время учений. Инцидент имел место на выходных, сообщает пресс-служба ГСЧС и публикует соответствующие кадры, передает Politeka.net (чтобы просмотреть – доскролльте страницу до конца)

Спасатели отметили, что морскую донную мину времен Второй мировой войны мощностью 200 кг сорвало с якоря и прибило к берегу.

Для того, чтобы извлечь предмет из воды, всех отдыхающих эвакуировали из пляжа. Затем, пиротехники в присутствии полицейских доставили морское оружие на берег, погрузили в специальный автомобиль и вывезли на полигон, где обезвредили, путем подрыва.

К проведению специальных работ привлекались 5 специалистов и 2 единицы специальной техники.

Ранее мы сообщали о мощном взрыве, который прогремел на территории нефтеперерабатывающего завода в Одессе.

Ровно в полночь в жилых домах возле предприятия пропала электроэнергия, а через пять минут люди услышали взрыв и увидели яркую вспышку в районе электроподстанции, которая расположена на территории завода.

На место оперативно прибыли спасатели и полиция.

В полиции сообщили, что факту открыто уголовное производство по 270 статье – нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Напомним, что ЧП в многоэтажке Одессы: началась срочная эвакуация, видео

А еще Politeka писала, что масштабный пожар вспыхнул возле многоэтажки в Одессе: спасатели бросились на помощь, появилось видео.

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