В Одессе пожилой мужчина упал в открытый люк

Это произошло на конечной остановке троллейбуса №10. Соответствующее видео разместили в местном телеграм-канале, передает Politeka.net (чтобы просмотреть кадры – доскрольте страницу до конца)

Как рассказали свидетели случившегося, мужчина вышел из общественного транспорта, сделал несколько шагов и буквально провалился сквозь землю. Надо сказать, что пострадавший не успел издать ни единого звука, однако его исчезновение заметили бдительные прохожие.

Вместе с водителем троллейбуса они вытянули мужчину из западни.

Также очевидцы обратили внимание, что на люке не было крышки и его было практически невозможно рассмотреть из-за отсутствия освещения и горы листьев. О том, как долго на остановке находился открытый люк — ничего неизвестно.

До этого мы сообщали, в центре Одессы прямо посреди дороги провалился асфальт, причем дважды на одной улице.

Первый провал образовался на прошлой неделе на улице Бунина возле недавно отреставрированного исторического памятника - моста Коцебу.

Примечательно, что работники коммунальных служб оградили глубокую дыру и больше не предпринимают никаких мер. Автомобили с трудом объезжают преграду, но тут их ждет еще один сюрприз— новый провал, в этот раз напротив Одесской филармонии. Его также оградили.

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