Одесская область вырвалась в лидеры по количеству зараженных, которых обнаружили за сутки

По состоянию на 9:00 31 августа на территории Одесчины лабораторно зарегистрировано 7283 случаев заболевания с начала пандемии. Из них 189 подтвердили за минувшие сутки. Об этом передает Politeka.net, ссылаясь на данные СНБО.

Надо отметить, что теперь Одесская область лидирует по тепам распространения среди всех регионов Украины. На втором месте Харьковская область — 187 новых случаев, на третьем - Ивано-Франковская – 185 новых больных.

В тоже время Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины сообщает, что за последние сутки вирус обнаружили у 78 — у одесситов, из них трое детей: девочка в возрасте полтора года и два мальчика 13 и 14 лет. Они находятся дома под наблюдением педиатров.

Всего в "инфекционке" 270 пациентов с COVID-19. Из них 59 человек — в тяжелом состоянии, 211 — в состоянии средней тяжести. Двое больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили четыре человека с подозрением на COVID-19. Они ждут результатов ПЦР-теста.

К настоящему времени в Одессе от COVID-19 выздоровел 861 человек, продолжают болеть 2 111

До этого мы сообщали, что в Одесской области не все школы откроются 1 сентября.

Дело всё в том, что ситуация с китайской инфекцией в регионе с каждым днем ухудшается, больных становиться все больше. В настоящее время стало известно, что в городе Черноморске, что вблизи Одессы, общеобразовательную школу №4 закрыли на самоизоляцию. Причиной стало обнаружение у двух сотрудников школы положительных результатов на COVID-19.

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