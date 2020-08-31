Одесская область вырвалась в лидеры по количеству зараженных, которых обнаружили за сутки
По состоянию на 9:00 31 августа на территории Одесчины лабораторно зарегистрировано 7283 случаев заболевания с начала пандемии. Из них 189 подтвердили за минувшие сутки. Об этом передает Politeka.net, ссылаясь на данные СНБО.
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Надо отметить, что теперь Одесская область лидирует по тепам распространения среди всех регионов Украины. На втором месте Харьковская область — 187 новых случаев, на третьем - Ивано-Франковская – 185 новых больных.
В тоже время Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины сообщает, что за последние сутки вирус обнаружили у 78 — у одесситов, из них трое детей: девочка в возрасте полтора года и два мальчика 13 и 14 лет. Они находятся дома под наблюдением педиатров.
Всего в "инфекционке" 270 пациентов с COVID-19. Из них 59 человек — в тяжелом состоянии, 211 — в состоянии средней тяжести. Двое больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили четыре человека с подозрением на COVID-19. Они ждут результатов ПЦР-теста.
К настоящему времени в Одессе от COVID-19 выздоровел 861 человек, продолжают болеть 2 111
До этого мы сообщали, что в Одесской области не все школы откроются 1 сентября.
Дело всё в том, что ситуация с китайской инфекцией в регионе с каждым днем ухудшается, больных становиться все больше. В настоящее время стало известно, что в городе Черноморске, что вблизи Одессы, общеобразовательную школу №4 закрыли на самоизоляцию. Причиной стало обнаружение у двух сотрудников школы положительных результатов на COVID-19.
Напомним, Одесчина перешла новую грань, тысячи зараженных людей: стало известно, где опаснее всего
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