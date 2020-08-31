Жители Одессы жалуются на платные ПЦР-тесты, которые их заставляют делать врачи, при госпитализации в больницы

Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказала волонтер Екатерина Ножевникова, передает Politeka.net

«Тут постоянно пишут о том, что перед плановой Операцией стационары требуют в обязательном порядке пройти ПЦР тест на ковид. И люди идут и сдают пцр оплачивая от 1400 до 2500 тыс, что большая часть населения себе позволить не может», - написала она.

Волонтер объяснила, что согласно указу МОЗ №1227, тестирование перед плановыми операциями проводится ускоренным методом ИФА (кроме пациентов с иммунодепрессией). То есть речь о ПЦР-тестах не идет.

При этом, Ножевникова подчеркнула, что вся процедура проводится за счет государства.

«Никаких купите шприц, дайте лаборанту, тест стоит...грн», - отметила она.

Волонтер добавила, что если вы ложитесь в больницу с ребенком, то как сопровождающий идете по направлению в государственную лабораторию. Там стоимость тестирования - 190-240 грн, что на порядок дешевле, чем в частной лаборатории.

А вот для того, чтобы пройти плановое тестирование необходимо иметь декларацию с семейным врачом. Если ее нет, тогда придется идти в частную лабораторию и сдавать анализ платно.

Ранее мы сообщали, что Одесская область вырвалась в лидеры по количеству зараженных, которых обнаружили за сутки.

По состоянию на 9:00 31 августа на территории Одесчины лабораторно зарегистрировано 7283 случаев заболевания с начала пандемии. Из них 189 подтвердили за минувшие сутки.

Надо отметить, что теперь Одесская область лидирует по тепам распространения среди всех регионов Украины. На втором месте Харьковская область — 187 новых случаев, на третьем - Ивано-Франковская – 185 новых больных.

В тоже время Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины сообщает, что за последние сутки вирус обнаружили у 78 — у одесситов, из них трое детей: девочка в возрасте полтора года и два мальчика 13 и 14 лет. Они находятся дома под наблюдением педиатров.

Напомним, Одесчина перешла новую грань, тысячи зараженных людей: стало известно, где опаснее всего

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