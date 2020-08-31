На главной улице Одессы - Дерибасовской прямо под носом у властей функционирует незаконный стихийный рынок
Соответствующее видео обнародовали бдительные одесситы в соцсетях, передает Politeka.net (чтобы просмотреть – доскролльте до конца)
На карах можно увидеть, что торговые лотки разместили прямо напротив Горсада. В них продаются различные безделушки, сувениры и прочие мелкие товарами.
Примечательно, что лотки заняли значительную часть тротуара, однако контролирующие органы на всё попросту закрывают глаза.
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Цены на товары при этом увеличены в 5-10 раз.
«Что это за блошиный рынок на Дерибасовской? Кто это санкционировал?»,- говорится в подписи к видео.
Жители Одессы принялись обсуждать увиденное. Надо сказать, что в комментарии пришел одесский депутат Марат Королев, который сообщил, что торговля происходит без разрешительных документов.
«Я думал это в честь какого-то мероприятия. а они там просто стали торгануть?», «Позорище для Одессы», «Как на 7 километре», - пишут люди.
Ранее мы сообщали, в разгар курортного сезона в Одессе особо предприимчивые дельцы продолжают эксплуатировать диких животных, несмотря на запрет.
В частности, после обеда на Дерибасовскую стекаются молодые люди, которые предлагают туристам сфотографироваться со зверушкой за плату или просто погладить и дать «на корм». Среди животных были замечены еноты, сова, орел, лиса.
Мучители зверей не сильно церемонятся со своими подопечными. Они дергают их, пинают, при попытке сбежать. Кроме того, содержат в жутких условиях. Зачастую бедолаги не выдерживают такой «работы» и погибают. После гибели животного дельцы, как правило, тут же находят ему замену.
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