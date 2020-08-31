На главной улице Одессы - Дерибасовской прямо под носом у властей функционирует незаконный стихийный рынок

Соответствующее видео обнародовали бдительные одесситы в соцсетях, передает Politeka.net (чтобы просмотреть – доскролльте до конца)

На карах можно увидеть, что торговые лотки разместили прямо напротив Горсада. В них продаются различные безделушки, сувениры и прочие мелкие товарами.

Примечательно, что лотки заняли значительную часть тротуара, однако контролирующие органы на всё попросту закрывают глаза.

Цены на товары при этом увеличены в 5-10 раз.

«Что это за блошиный рынок на Дерибасовской? Кто это санкционировал?»,- говорится в подписи к видео.

Жители Одессы принялись обсуждать увиденное. Надо сказать, что в комментарии пришел одесский депутат Марат Королев, который сообщил, что торговля происходит без разрешительных документов.

«Я думал это в честь какого-то мероприятия. а они там просто стали торгануть?», «Позорище для Одессы», «Как на 7 километре», - пишут люди.

Ранее мы сообщали, в разгар курортного сезона в Одессе особо предприимчивые дельцы продолжают эксплуатировать диких животных, несмотря на запрет.

В частности, после обеда на Дерибасовскую стекаются молодые люди, которые предлагают туристам сфотографироваться со зверушкой за плату или просто погладить и дать «на корм». Среди животных были замечены еноты, сова, орел, лиса.

Мучители зверей не сильно церемонятся со своими подопечными. Они дергают их, пинают, при попытке сбежать. Кроме того, содержат в жутких условиях. Зачастую бедолаги не выдерживают такой «работы» и погибают. После гибели животного дельцы, как правило, тут же находят ему замену.

Что это за блошиный рынок на Дерибасовской? Кто это санкционировал? Марат Королев Геннадий Труханов Pavel Vugelman Gepostet von Александр Полторак am Sonntag, 30. August 2020

Напомним, Одесчина перешла новую грань, тысячи зараженных людей: стало известно, где опаснее всего

Как сообщала Politeka, стало известно об отмене поездов из Одессы, подробности: "В красной зоне"

Также Politeka писала, что новая волна эпидемии на Одесчине, больницы не справляются: сделано важное заявление