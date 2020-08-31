На одном из пляжей Одессы отдыхающие стали свидетелями возмутительного инцидента

Об этом они рассказали в соцсетях, передает Politeka.net.

Так, на городском пляже на 16 станции Большого Фонтана мужчина пришел на пирс и при всех развеял прах над морем своей родственницы. Далее гроб усопшей оставил на всеобщее обозрение на пирсе, после чего крышку перекинуло в воду.

Возмущению пляжников нет предела.

«Кощунству нет предела. Может быть это была последняя воля усопшей, но это не делается на городских пляжах», - уверены они.

Ранее мы сообщали, что Одесская область вырвалась в лидеры по количеству зараженных, которых обнаружили за сутки.

По состоянию на 9:00 31 августа на территории Одесчины лабораторно зарегистрировано 7283 случаев заболевания с начала пандемии. Из них 189 подтвердили за минувшие сутки.