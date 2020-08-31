На одном из пляжей Одессы отдыхающие стали свидетелями возмутительного инцидента
Об этом они рассказали в соцсетях, передает Politeka.net.
Так, на городском пляже на 16 станции Большого Фонтана мужчина пришел на пирс и при всех развеял прах над морем своей родственницы. Далее гроб усопшей оставил на всеобщее обозрение на пирсе, после чего крышку перекинуло в воду.
Возмущению пляжников нет предела.
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«Кощунству нет предела. Может быть это была последняя воля усопшей, но это не делается на городских пляжах», - уверены они.
Ранее мы сообщали, что Одесская область вырвалась в лидеры по количеству зараженных, которых обнаружили за сутки.
По состоянию на 9:00 31 августа на территории Одесчины лабораторно зарегистрировано 7283 случаев заболевания с начала пандемии. Из них 189 подтвердили за минувшие сутки.
Надо отметить, что теперь Одесская область лидирует по тепам распространения среди всех регионов Украины. На втором месте Харьковская область — 187 новых случаев, на третьем - Ивано-Франковская – 185 новых больных.
В тоже время Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины сообщает, что за последние сутки вирус обнаружили у 78 — у одесситов, из них трое детей: девочка в возрасте полтора года и два мальчика 13 и 14 лет. Они находятся дома под наблюдением педиатров.
Напомним, Одесчина перешла новую грань, тысячи зараженных людей: стало известно, где опаснее всего
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