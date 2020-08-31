Из одесской больницы массово бегут медики после того, как медучреждение стало принимать зараженных китайской инфекцией

Об этом в ходе брифинга рассказала директор горздрава Елена Якименко, передает Politeka.net

Речь идет городской больнице №5 на Лидерсовском бульваре в парке Шевченко.

Как сообщила чиновница, с 13 августа на базе ГКБ №5 развернули дополнительное отделение на 60 коек для больных с подозрением на Covid-19. За этот период из медучреждения уволились 14 сотрудников. По ее словам, заявления об увольнении написали 2 врача, 5 медсестер и 7 младших медсестер. Еще 8 врачей взяли отпуска за свой счет.

«В этих отделениях работали узкие специалисты-кардиологи. Они не сталкивались с ведением больных с коронавирусной инфекцией и пневмонией. Там возрастной состав, в основном, процентов где-то 70, после 60 лет. В связи с этим люди уволились или ушли в отпуск без содержания, - объяснила Якименко.

Теперь вместо них привлекают медиков из других больниц. По словам Елены Якименко, уже взяли на работу 12 врачей и одну медсестру.



«Там осталось работников – порядка 7 врачей, которые всегда работали в кардиологических отделениях. В связи с этим, мы не смогли обеспечить дежурства, - добавила Якименко.

Ранее мы сообщали, что Одесская область вырвалась в лидеры по количеству зараженных, которых обнаружили за сутки.

По состоянию на 9:00 31 августа на территории Одесчины лабораторно зарегистрировано 7283 случаев заболевания с начала пандемии. Из них 189 подтвердили за минувшие сутки.

Надо отметить, что теперь Одесская область лидирует по тепам распространения среди всех регионов Украины. На втором месте Харьковская область — 187 новых случаев, на третьем - Ивано-Франковская – 185 новых больных.

В тоже время Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины сообщает, что за последние сутки вирус обнаружили у 78 — у одесситов, из них трое детей: девочка в возрасте полтора года и два мальчика 13 и 14 лет. Они находятся дома под наблюдением педиатров.

Напомним, Одесчина перешла новую грань, тысячи зараженных людей: стало известно, где опаснее всего

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