Из одесской больницы массово бегут медики после того, как медучреждение стало принимать зараженных китайской инфекцией

Об этом в ходе брифинга рассказала директор горздрава Елена Якименко, передает  Politeka.net

Речь идет городской больнице №5 на Лидерсовском бульваре в  парке Шевченко.

Как сообщила чиновница, с 13 августа на базе ГКБ №5 развернули дополнительное отделение на 60 коек для больных с подозрением на Covid-19. За этот период из медучреждения уволились 14 сотрудников. По ее словам, заявления об увольнении написали 2 врача, 5 медсестер и 7 младших медсестер. Еще 8 врачей взяли отпуска за свой счет.

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«В этих отделениях работали узкие специалисты-кардиологи. Они не сталкивались с ведением больных с коронавирусной инфекцией и пневмонией. Там возрастной состав, в основном, процентов где-то 70, после 60 лет. В связи с этим люди уволились или ушли в отпуск без содержания, - объяснила Якименко.

Теперь вместо них привлекают медиков из других больниц. По словам Елены Якименко, уже взяли на работу 12 врачей и одну медсестру.

«Там осталось работников – порядка 7 врачей, которые всегда работали в кардиологических отделениях. В связи с этим, мы не смогли обеспечить дежурства, - добавила  Якименко.

Ранее мы сообщали, что Одесская область вырвалась в лидеры по количеству зараженных, которых обнаружили за сутки.

По состоянию на 9:00 31 августа на территории Одесчины лабораторно зарегистрировано 7283 случаев заболевания с начала пандемии. Из них 189 подтвердили за минувшие сутки.

медики, палата, пациенты

Надо отметить, что теперь Одесская область лидирует по тепам распространения среди всех регионов Украины. На втором месте Харьковская область — 187 новых случаев, на третьем - Ивано-Франковская – 185 новых больных.

В тоже время Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины сообщает, что за последние сутки вирус обнаружили у 78 — у одесситов, из них трое детей: девочка в возрасте полтора года и два мальчика 13 и 14 лет. Они находятся дома под наблюдением педиатров.

Напомним, Одесчина перешла новую грань, тысячи зараженных людей: стало известно, где опаснее всего

Как сообщала Politeka, стало известно об отмене поездов из Одессы, подробности: "В красной зоне"

Также Politeka писала, что  новая волна эпидемии на Одесчине, больницы не справляются: сделано важное заявление