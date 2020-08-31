В Одессе радикально настроенные граждане напали на участников марша ЛГБТ

Соответствующие кадры облетели интернет, передает Politeka.net

Так, в воскресенье, 30 августа, на Думской площади состоялся запланированный гей-парад, организованный сообществом «Одесса-прайд». Однако участники марша далеко пройти не смогли. Их встретили противники из состоявшегося ранее марша за традиционные ценности из организации «Традиция и порядок».

Началась потасовка, в ход пошли яйца и газ. После этого участников марша "За семейные ценности" и других противников "Марша равенства" начала брать в кольцо многочисленная полиция. Около 5-и активистов задержали, а одному полицейскому проломили голову, его госпитализировала скорая помощь.

В это время представители ЛГБТ-сообщества были оцеплены нацгвардией и полицией.

Некоторые европейские страны уже отреагировали на нападения.

В частности, британский посол в Украине Мелинда Симонс призвала украинскую полицию расследовать нападение активистов на участников Марша равенства в Одессе как преступление на почве ненависти. Об этом она написала в своем Твиттер-аккаунте.

"Ошеломлена нападением на Марш равенства в Одессе вчера. Демократия основана на уважении к правам человека. Насилие против участников демонстрации было преступлением на почве ненависти, и я призываю полицию расследовать его именно как преступление ненависти", - говорится в сообщении.

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