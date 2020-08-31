Известный юморист Олег Филимонов подтвердил, что будет баллотироваться в мэры Одессы

Об этом сам шоумен рассказал в интервью журналистам «7 Канала».

Народный артист Украины, а также бизнесмен Филимонов решил стартовать на местных выборах от провластной партии "Слуга народа".

Как рассказал шоумен, такое предложение ему сделал лично президент Украины Владимир Зеленский. Он уточнил, что три месяца назад глава государства пригласил его с супругой в офис президента и во время обеда сделал предложение. Филимонов долго всё взвешивал, но в итоге всё-таки решил, что будет участвовать в выборах.

Артист из «Джентельмен шоу» оценивает свои шансы на победу - 50 на 50.

"Если выиграю я - выиграет Одесса", - говорит он.

Говоря о своем главном сопернике, действующем мэре Геннадии Труханове артист отмечает, что одесситы уже устали от того, что развитие города зачастую приписывают как его личную заслугу, хотя делает это мэр за бюджетные деньги.

"Я никогда не воровал и до сих пор не умею этого делать и надеюсь, что никогда не научусь", - утверждает Филимонов и уточняет, что у него есть мощная команда специалистов.

К слову, Олег Николаевич Филимонов (род. 26 февраля 1952 года, Николаев) — предприниматель, актёр театра и кино, сценарист, филолог, педагог, телеведущий, пародист, шоумен, комик и музыкант. Участник команды КВН «Одесские джентльмены». Ведущий телепередач «Джентльмен-шоу», «Филимонов и компания», «Камера смеха».

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