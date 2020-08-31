Передача была выпущена в далеком 1994 году

В сети отыскали шутку про Крым, выпущенную телепередачей «Джентельмен шоу» под руководством Олега Филимонова, который стал официальным кандидатом в мэры Одессы

Передача была сняла еще в далеком 1994 году. Соответствующее видео появилось в интернете, передает Politeka.net. (чтобы просмотреть - доскролльте страницу до конца)

Фрагмент из рубрики "Одесские итоги" от 1 апреля 1994-го года.

" Дядя Сеня, как вы относитесь к тому, что Крым может отделиться от Украины?", - спрашивают у одессита.

«А как я могу к этому относится? Резко отрицательно, только после отделения Одессы», - без раздумий отвечает дядя Сеня.

Ранее мы сообщали, известный юморист Олег Филимонов подтвердил, что будет баллотироваться в мэры Одессы.

Об этом сам шоумен рассказал в интервью журналистам.

Народный артист Украины, а также бизнесмен Филимонов решил стартовать на местных выборах от провластной партии "Слуга народа".

Как рассказал шоумен, такое предложение ему сделал лично президент Украины Владимир Зеленский. Он уточнил, что три месяца назад глава государства пригласил его с супругой в офис президента и во время обеда сделал предложение. Филимонов долго всё взвешивал, но в итоге всё-таки решил, что будет участвовать в выборах.

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