На момент инцидента в салоне было 20 пассажиров

В сети появилось видео, как на трассе Киев-Одесса на ходу вспыхнул пассажирский автобус

ЧП случилось вблизи села Снежки Киевской области, 1 сентября около 15.30. Видео обнародовали очевидцы, передает Politeka.net (чтобы просмотреть- доскролльте страницу ло конца)

На кадрах можно увидеть, как горит задняя часть транспортного средства, а густой дым тянется за ним на несколько метров.

Как сообщили в пресс-центр ГСЧС, в салоне находились 20 пассажиров, все они вышли наружу. Пострадавших и погибших нет. Пожар ликвидирован в 16:57.

О причинах возгорания информации нет, однако известно, что пламя успело практически уничтожить автобус.

Ранее мы сообщали о мощном взрыве, который прогремел на территории нефтеперерабатывающего завода в Одессе.

Ровно в полночь в жилых домах возле предприятия пропала электроэнергия, а через пять минут люди услышали взрыв и увидели яркую вспышку в районе электроподстанции, которая расположена на территории завода.

На место оперативно прибыли спасатели и полиция.

Правоохранители сообщили, что факту открыто уголовное производство по 270 статье – нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Прямо під час руху на трасі «Київ - Одеса» спалахнув автобус. На щастя, ніхто не травмувався. Пасажирські перевезення в Україні - не відповідають жодному рівню. Gepostet von Киев Оперативный am Dienstag, 1. September 2020

Автобус Киев - Одесса сгорел в Киевской области Автобус сообщением Киев - Одесса, в котором находились 20 пассажиров загорелся 1 сентября, в Ставищенском районе Киевской области. Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС. «1 сентября в 15:25 в оперативно-диспетчерскую службу Ставищенского района поступило сообщение о возгорании автобуса «СЕТРА» на трассе Киев - Одесса вблизи села Снежки», - сказано в сообщении. В автобусе находились 20 пассажиров, все вышли наружу. Пострадавших и погибших нет. Пожар ликвидирован в 16:57. http://trassae95.com/all/news/2020/09/01/avtobus-kiev-odessa-sgorel-na-trasse-video-58519.html Gepostet von Трасса Е-95 am Dienstag, 1. September 2020

А еще Politeka писала, что масштабный пожар вспыхнул возле многоэтажки в Одессе: спасатели бросились на помощь, появилось видео.

Также Politeka сообщала, что огненное ЧП на базе отдыха в Затоке напугало отдыхающих, видео: "слышны взрывы"