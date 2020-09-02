В сети появилось видео, как на трассе Киев-Одесса на ходу вспыхнул пассажирский автобус
ЧП случилось вблизи села Снежки Киевской области, 1 сентября около 15.30. Видео обнародовали очевидцы, передает Politeka.net (чтобы просмотреть- доскролльте страницу ло конца)
На кадрах можно увидеть, как горит задняя часть транспортного средства, а густой дым тянется за ним на несколько метров.
Как сообщили в пресс-центр ГСЧС, в салоне находились 20 пассажиров, все они вышли наружу. Пострадавших и погибших нет. Пожар ликвидирован в 16:57.
Фигуристая "невеста Харламова" в спальне показала свою пышную красоту: "Я развелся из-за тебя"
Знойная жена Артура Пирожкова посветила загорелыми формами, впечатлив даже Лободу: «Моя кошечка»
Аномально исхудавшая звезда фильмов "Квартал 95" потрясла нелепым видом: "В шлепках на носки и..."
Грустный сын Жанны Фриске и Шепелева не оставил никого равнодушным: "Очень потухший взгляд и..."
О причинах возгорания информации нет, однако известно, что пламя успело практически уничтожить автобус.
Ранее мы сообщали о мощном взрыве, который прогремел на территории нефтеперерабатывающего завода в Одессе.
Ровно в полночь в жилых домах возле предприятия пропала электроэнергия, а через пять минут люди услышали взрыв и увидели яркую вспышку в районе электроподстанции, которая расположена на территории завода.
На место оперативно прибыли спасатели и полиция.
Правоохранители сообщили, что факту открыто уголовное производство по 270 статье – нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.
А еще Politeka писала, что масштабный пожар вспыхнул возле многоэтажки в Одессе: спасатели бросились на помощь, появилось видео.
Также Politeka сообщала, что огненное ЧП на базе отдыха в Затоке напугало отдыхающих, видео: "слышны взрывы"